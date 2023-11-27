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Kia Rio б/у за год подорожал на 46%
Kia Rio б/у за год подорожал на 46%
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Kia Rio б/у за год подорожал на 46%

Автостат: машины с пробегом подорожали в ноябре на 4% в сравнении с 2022

В ноябре текущего года средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке составила 1,583 млн рублей. Такой вывод специалисты аналитического центра Автостат сделали на основе данных мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке без учета объемов реализации.

Отмечается, что по отношению к прошлому октябрю этот показатель вырос на 4% и составил 65 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (ноябрь 2022-го) автомобили с пробегом выросли в цене в среднем на 26%, в денежном эквиваленте этот показатель равен 325 тыс. рублей.

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Аналитики подчеркивают, что цены на подержанные машины могут отличаться в зависимости от различных критериев, включая марку, модель, год выпуска и другие показатели. Например, Kia Rio возрастом три года за прошедший год подорожал сразу на 46%, а пятилетний внедорожник Lada 4x4 – на 18%. Прибавил 28% в цене и кроссовер Nissan Qashqai возрастом семь лет.

Стоит отметить, что российский вторичный рынок по объему примерно в четыре раза превышает рынок новых автомобилей.

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Источник: Autostat.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемDepositphotos
Фото:За РулемDepositphotos
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