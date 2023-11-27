Средний чек по страховому ремонту «китайцев» достиг 106 847 рублей
Согласно данным «Ингосстраха» за три квартала 2023 года по урегулированию страховых случаев, средняя стоимость ремонта китайских автомобилей выросла на 23,5% в сравнении с прошлым годом. В страховой компании связывают возросший показатель с резким увеличением количества отремонтированных машин, произведенных в Китае.
Отмечается, что в целом количество ДТП в 2023 году с участием машин китайских производителей выросло на 87,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За 10 месяцев 2023 года «Ингосстрах» отремонтировал более 3300 китайских автомобилей, средний чек по ремонту составил 106 847 рублей.
Чаще всех после ДТП обращались в компанию по ОСАГО и каско в период с января по октябрь текущего года владельцы Chery. Количество попавших в аварию автомобилей этой марки составляет 2832 штуки. Следом идут Haval – 2793 авто, Geely – 2076 авто, Exeed – 1296 штук. Для сравнения, в 2022 году по итогам девяти месяцев самым аварийным стал Haval, на его долю пришелся 1841 экземпляр, Chery – 1651 авто, Geely – 1594 штуки, Lifan – 413 экземпляров.
Чаще всего страховые случаи с машинами из КНР фиксировались в Москве (4163), Санкт-Петербурге (1387), Подмосковье (927), Челябинской области (392), а также в Краснодарском крае (264).
Глава дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев считает закономерным тот факт, что растет количество ДТП с участием китайских автомобилей.
«За последний год количество машин на дорогах, собранных в Китае, увеличилось в разы. Партнеры "Ингосстраха" – СТО максимально оперативно помогают клиентам отремонтировать автомобили любых марок, а наша компания в течение одного рабочего часа выдает направление на ремонт по каско», — подчеркивает собеседник издания.
Такая слаженная работа помогает застрахованным лицам отремонтировать свой транспорт в короткие сроки, резюмировал Княгиничев.
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Источник: tass.ru
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