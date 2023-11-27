Средний чек по страховому ремонту «китайцев» достиг 106 847 рублей

Владельцы китайских авто чаще всего обращались за выплатами по страховке после ДТП

Согласно данным «Ингосстраха» за три квартала 2023 года по урегулированию страховых случаев, средняя стоимость ремонта китайских автомобилей выросла на 23,5% в сравнении с прошлым годом. В страховой компании связывают возросший показатель с резким увеличением количества отремонтированных машин, произведенных в Китае.

Отмечается, что в целом количество ДТП в 2023 году с участием машин китайских производителей выросло на 87,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За 10 месяцев 2023 года «Ингосстрах» отремонтировал более 3300 китайских автомобилей, средний чек по ремонту составил 106 847 рублей.

Чаще всех после ДТП обращались в компанию по ОСАГО и каско в период с января по октябрь текущего года владельцы Chery. Количество попавших в аварию автомобилей этой марки составляет 2832 штуки. Следом идут Haval – 2793 авто, Geely – 2076 авто, Exeed – 1296 штук. Для сравнения, в 2022 году по итогам девяти месяцев самым аварийным стал Haval, на его долю пришелся 1841 экземпляр, Chery – 1651 авто, Geely – 1594 штуки, Lifan – 413 экземпляров.

Чаще всего страховые случаи с машинами из КНР фиксировались в Москве (4163), Санкт-Петербурге (1387), Подмосковье (927), Челябинской области (392), а также в Краснодарском крае (264).

Глава дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев считает закономерным тот факт, что растет количество ДТП с участием китайских автомобилей.

«За последний год количество машин на дорогах, собранных в Китае, увеличилось в разы. Партнеры "Ингосстраха" – СТО максимально оперативно помогают клиентам отремонтировать автомобили любых марок, а наша компания в течение одного рабочего часа выдает направление на ремонт по каско», — подчеркивает собеседник издания.

Такая слаженная работа помогает застрахованным лицам отремонтировать свой транспорт в короткие сроки, резюмировал Княгиничев.

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Источник: tass.ru