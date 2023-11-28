И рога сайгака: пограничники поймали контрабандиста на грузовике

На Дальнем Востоке контрабандиста будут судить за дериваты краснокнижных животных

В Приморском крае закончено расследование уголовного дела о незаконном обороте и контрабанде дериватов животных, занесенных в Красную книгу. Дериваты в данном случае – это вещества или предметы животного происхождения.

56-летний житель города Уссурийск обвиняется в попытке переправить через границу 27 полимерных свертков, в которых находилось 115 мускусных желез кабарги, три пузыря с медвежьей желчью и двенадцать рогов сайгака. Попытка оказалась неудачной – ее пресекли пограничники, задержавшие грузовик фигуранта в зоне таможенного контроля.

«Следователи транспортной полиции установили, что мужчина работал водителем на международных перевозках. Дериваты краснокнижных животных он должен был отвезти в одну из стран Азиатско-Тихоокеанского региона по договоренности с неустановленным иностранцем, который обещал ему за такую услугу 60 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

27 полимерных свертков: 115 мускусных желез кабарги, 3 пузыря с медвежьей желчью, 12 рогов сайгака

Уголовное дело по части 3 статьи 258.1 и части 2 статьи 226.1 УК РФ с обвинительным заключением переданы в Пограничный районный суд, фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МВД Медиа