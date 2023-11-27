Этот прием поможет водителю автомобиля не застрять в снежном плену

Автоэксперт рассказал, какие приспособления помогут вытащить автомобиль из снега

Автовладельцам следует заранее оценивать ситуацию на транспортной магистрали с учетом погодных условий, чтобы принять верное решение о целесообразности поездки после обильного снегопада. Об этом «Российской газете» рассказал автоэксперт Вадим Стрельбицкий.

Комментируя выпавшие накануне в Москве 40% от месячной нормы осадков, собеседник издания напомнил, что перед наступлением зимы автомобиль должен быть готов к этому сезону.

«Ответственный подход владельца заключается в том числе в наличии минимального набора инструментов для экстренных ситуаций, он позволит значительно быстрее и эффективнее вызволить автомобиль из сугроба», — подчеркивает эксперт.

Резина должна быть качественной, соответствовать сезону и размерам, рекомендованным заводом-изготовителем. Необходимо возить лопату, трос, домкрат, антипробуксовочные цепи, ленты, специальные траки и другие приспособления, напоминает Стрельбицкий.

«Следует различать ситуации, когда автомобиль попал в снежную ловушку. Например, если машина стояла во дворе, это простой случай, достаточно будет воспользоваться лопатой. Буксовать в данной ситуации не стоит, так как машина может закопаться в снег еще сильнее», — объясняет эксперт.

Если автомобиль застрял в снегу на трассе, то, чем больше водитель будет буксовать, тем выше будет риск увязнуть в снегу, эти действия усложнят задачу выбраться из него. В этой ситуации необходимо что-то положить под колесо, например ветки деревьев или любые доски, уточняет, Стрельбицкий.

При помощи домкрата можно приподнять автомобиль и подложить под колесо какие-то подручные средства либо специальные траки, если они есть. Необходимо перед поездкой за город установить антипробуксовочные цепи, потому что надеть их на автомобиль, застрявший в снегу, будет крайне затруднительно, резюмировал Стрельбицкий.

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Источник: rg.ru