Из оставшихся на заводе Hyundai комплектующих соберут 70 тысяч автомобилей

В Петербурге могут возобновить сборку Hyundai и Kia под китайским брендом GAC

На автомобильном заводе Hyundai в Петербурге может возобновиться выпуск автомобилей Hyundai и Kia, но это будет китайский бренд GAC. Благодаря тому что после ухода этих брендов на предприятии остались комплектующие, за полтора года будет выпущено порядка 70 тысяч Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

Авторы Telegram-канала «Русский автомобиль» предположили, что после того, как имеющееся в наличии количество комплектующих закончится, петербургский завод переориентируют на сборку китайских моделей GAC.

Цеха завода Hyundai в Петербурге остановили еще в марте прошлого года, он начал функционировать с 2010 года. На предприятии был налажен полный цикл выпуска автомобилей, включая штамповку, сварку и покраску кузовов.

Самой массовой моделью предприятия стал Kia Rio с показателем 92 тысячи седанов и кросс-хэтчбеков. Также с конвейера завода сошли по 71 тысяче кроссоверов Hyundai Creta и седанов Solaris.

Напомним, Kia и Hyundai официально не уходили с российского рынка. Компания «Киа Россия и СНГ» и сейчас продолжает свою деятельность, работают также все дилерские центры и сервисные зоны.

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Источник: t.me/rusautomobile2