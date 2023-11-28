Погоня за трактором с переворотом – видео

Полицейский автомобиль перевернул трактор во время погони

Один человек был арестован и доставлен в больницу после того, как сотрудник дорожного патруля Королевской канадской конной полиции применил маневр для остановки преследуемых автомобилей.

Полиция сообщила, что перехватила трактор, когда ехала на другой вызов. Водитель трактора, вероятно, ехал в составе организованной колонны, которая направлялась на протест против преподавания сексуальной ориентации и гендерной идентичности в школах.

На видео трактор мчится по шоссе, как может, а справа от него пристроилась патрульная машина. Кажется, что внедорожник таранит трактор, после чего последний переворачивается.

Непонятно, почему полиция вдруг решила преследовать трактор и останавливать его столь опасным способом.

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Фото, видео: YouTube