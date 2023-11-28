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Погоня за трактором с переворотом – видео

Полицейский автомобиль перевернул трактор во время погони

Один человек был арестован и доставлен в больницу после того, как сотрудник дорожного патруля Королевской канадской конной полиции применил маневр для остановки преследуемых автомобилей.

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Полиция сообщила, что перехватила трактор, когда ехала на другой вызов. Водитель трактора, вероятно, ехал в составе организованной колонны, которая направлялась на протест против преподавания сексуальной ориентации и гендерной идентичности в школах.

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На видео трактор мчится по шоссе, как может, а справа от него пристроилась патрульная машина. Кажется, что внедорожник таранит трактор, после чего последний переворачивается.

Непонятно, почему полиция вдруг решила преследовать трактор и останавливать его столь опасным способом.

Фото, видео: YouTube

В помощь военным водителям...

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За РулемКирилл Панов
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