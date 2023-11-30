Каждый второй антифриз опасен для двигателя!

В ходе экспертизы охлаждающих жидкостей обнаружены препараты, способные убить мотор

Проверка качества популярных охлаждающих жидкостей (ОЖ), проведенная экспертами журнала «За рулем» совместно со специалистами Международного испытательного центра по горюче-смазочным материалам, дала интересные, хотя и неприятные результаты. Испытали четыре антифриза – Carbo – 40 G12, Euroazia – 40 G12, Felix Carbox – 40 G12+ и Sintec Antifreeze – 40 LUXE G12+. Все они в обезличенной таре были переданы в лабораторию, где сопоставили их реальные параметры с требованиями ГОСТ 33591-2015, являющегося прямым переводом общемирового стандарта ASTM D 3306, а также ГОСТ 28084-89. Кроме того, учли «фольксвагеновские» требования G12, поскольку на всех этикетках приобретенных ОЖ указывалось именно это соответствие.

Результаты, увы, оказались неприятными. Половина антифризов полностью провалила климатические испытания, замерзнув при скромном морозе порядка минус 15 °С и закипев при температуре ниже 100 °С! Содержание гликоля в них оказалось существенно ниже нормы, а тест на антикоррозионные свойства в одном из образцов был провален по всем позициям. Это очень опасно для двигателя. Как отметил в своем комментарии руководитель Центра испытаний НАМИ, д.т.н. Денис Загарин, применение как контрафактной, так и не соответствующей инструкции по эксплуатации автомобиля охлаждающей жидкости, может привести к критическим последствиям из-за снижения температуры кипения, нарушения смазочных свойств, появления минеральных отложений и засорения охлаждающей системы.

К сожалению, реальность нашего рынка сегодня такова, что при розничной покупке отличить негодную ОЖ от достойной даже при незначительной разнице в цене почти невозможно. Упаковки у всех выглядят вполне фирменно, цены плюс-минус ровные, да и реклама не дремлет. Поэтому лучший совет – приобретайте товары, одобренные в серьезных экспертизах, причем делайте это, по возможности, в проверенных местах.

Все подробности испытаний – по ссылке , а также на страницах журнала «За рулем».