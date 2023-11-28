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Mercedes-Benz B-класс возглавил рейтинг самых...

Эти машины выдерживают испытание временем и не доставляют проблем с обслуживанием

Mercedes-Benz B-класс возглавил рейтинг самых надежных автомобилей с пробегом

Mercedes-Benz B-класс возглавил рейтинг самых надежных автомобилей с пробегом. Такими выводами поделились эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» в ходе исследования самых беспроблемных транспортных средств премиального сегмента за 2023 год. Пресс-релиз есть в распоряжении издания «Лента.ру».

В ходе исследования специалисты выяснили, какое количество ремонтов пришлось на машину, также учитывали пробег автомобилей в возрасте до 10 лет. Марка Mercedes-Benz (B-класса, CLS-класса, M-класса) уверенно лидирует на фоне остальных, как самая надежная. В топ-5 вошли также смарт-купе BMW 4-й серии Gran Coupe и внедорожник Volvo V40 Cross Country.

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«Машины из представленного рейтинга не только выдерживают испытание временем, но и могут минимизировать заботы, связанные с их техническим обслуживанием», — подчеркнул старший менеджер по развитию бизнеса в «Автотеке» Константин Болдырев.

Спортивный седан Volvo S60 расположился на шестом месте, BMW 1-й серии и Mercedes-Benz GLA-класса — 7 и 8 места соответственно. Рейтинг самых надежных автомобилей замыкают BMW 3-й серии GT и Mercedes-Benz GLK-класса. Далее в списке идут машины британских производителей — хэтчбек MINI Cooper и внедорожники Land Rover Freelander и Discovery.

Источник: lenta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемUnsplash
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Фото:За РулемUnsplash
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