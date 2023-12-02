Ситроен, разрисованный Пикассо, не могут найти
В связи с 50-летием со дня смерти художника Пабло Пикассо мы вспомнили одну историю, связанную с автомобилем, который Пабло превратил в «арт-кар».
Это случилось зимой в 1958 году, то есть 65 лет назад. Тогда мексиканский журналист Мануэль Мехидо отправился на юг Франции, где в то время проживал Пикассо, чтобы взять у него интервью.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Для поездки по дорогам Лазурного берега Мануэль взял в прокат в Париже совершенно новый синий Citroën DS 19. Зная, что Пикассо не любил интервью и при этом отстаивал интересы испанских республиканцев, выступавших против генерала Франко, Мехидо выдал себя за представителя ассоциации испанских изгнанников в Мексике.
Уловка сработала, и Пикассо принял журналиста на своей вилле в Антибе. В какой-то момент художник отлучился, оставив журналиста в компании своих друзей. Затем он вернулся, чтобы пригласить всех полюбоваться на Гирлянды Мира, которые он только что нарисовал на кузове автомобиля и не забыл подписать.
Вернувшись в Париж, Мехидо тут же выкупил автомобиль, ставший холстом, за 1000 долларов… и сразу же перепродал его художественной галерее за 6000 долларов.
Сегодня никто не знает, где находится этот DS 19. Некоторые полагают, что в какой-нибудь частной коллекции.
До сих пор существует лишь одно фото этого автомобиля, свидетелем подлинности которого выступил покойный Жозеп Палау-и-Фабр – друг художника и директор Фонда Пикассо в Барселоне.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.