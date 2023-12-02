Ситроен, разрисованный Пикассо, не могут найти

Этот Citroen DS с рисунками Пикассо на кузове стоит кучу денег, но он пропал

В связи с 50-летием со дня смерти художника Пабло Пикассо мы вспомнили одну историю, связанную с автомобилем, который Пабло превратил в «арт-кар».

Это случилось зимой в 1958 году, то есть 65 лет назад. Тогда мексиканский журналист Мануэль Мехидо отправился на юг Франции, где в то время проживал Пикассо, чтобы взять у него интервью.

Для поездки по дорогам Лазурного берега Мануэль взял в прокат в Париже совершенно новый синий Citroën DS 19. Зная, что Пикассо не любил интервью и при этом отстаивал интересы испанских республиканцев, выступавших против генерала Франко, Мехидо выдал себя за представителя ассоциации испанских изгнанников в Мексике.

Уловка сработала, и Пикассо принял журналиста на своей вилле в Антибе. В какой-то момент художник отлучился, оставив журналиста в компании своих друзей. Затем он вернулся, чтобы пригласить всех полюбоваться на Гирлянды Мира, которые он только что нарисовал на кузове автомобиля и не забыл подписать.

Этот Citroën DS, разрисованный Пикассо в 1958 году, стоит кучу денег, но он пропал

Вернувшись в Париж, Мехидо тут же выкупил автомобиль, ставший холстом, за 1000 долларов… и сразу же перепродал его художественной галерее за 6000 долларов.

Сегодня никто не знает, где находится этот DS 19. Некоторые полагают, что в какой-нибудь частной коллекции.

До сих пор существует лишь одно фото этого автомобиля, свидетелем подлинности которого выступил покойный Жозеп Палау-и-Фабр – друг художника и директор Фонда Пикассо в Барселоне.