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Автомобилисты загнали себя в рекордные долги

Объем автокредитования вырос до рекордных 1,03 трлн рублей

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за 10 месяцев 2023 года (с января по октябрь включительно) было взято автокредитов на 1,03 трлн рублей, что на 88% больше, чем в январе-октябре 2022 года. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

Если сравнивать с 2021 годом, то рост составил 10,4%.

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Больше всего денег на автомобили заняли жители Москвы (93,3 млрд рублей), Московской области (72,3 млрд рублей), Санкт-Петербурга (61,5 млрд рублей), Краснодарского края (47,5 млрд рублей) и Республики Татарстан (45,9 млрд рублей).

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Наибольший рост сумм автокредитования отмечен в Белгородской (+115,5%) и Ростовской (+109,1%) областях, в республиках Татарстан (+108,1%) и Башкортостан (+105%), а также в Оренбургской области (+104%).

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Вы планируете брать автокредит?

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За РулемКирилл Панов
Фото:За РулемDepositphotos
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Фото:За РулемDepositphotos
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