Автомобили Лада Веста получат важную зимнюю функцию

АВТОВАЗ: Весту в комплектациях Enjoy и Techno оснастят функцией обогрева руля

Автомобилям Lada Vesta вернут одну из самых востребованных функций – обогрев руля. Об этом сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

В официальном сообщении отмечается, что опция снова будет доступна для комплектаций Enjoy и Techno.

«На Lada Vesta возвращается одна из самых востребованных зимних опций – рулевое колесо с обогревом. Обогреваемое рулевое колесо с кожаной оплеткой обода вошло в состав "верхних" комплектаций Enjoy и Techno. В этих версиях выпускаются автомобили с типом кузова седан, седан Cross, SW и SW Cross», — говорится в тексте сообщения.

Кроме обогрева руля топовые комплектации оснащены обогреваемым лобовым стеклом, подсветкой салона и мест входа-выхода, а также камерой заднего вида и другими опциями.

Напомним, в начале марта на площадке АВТОВАЗа в Тольятти запустили серийное производство модели Lada Vesta NG, а уже в июне текущего года стартовали продажи.

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Источник: tass.ru