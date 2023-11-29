Автомобили Лада Веста получат важную зимнюю функцию
Автомобилям Lada Vesta вернут одну из самых востребованных функций – обогрев руля. Об этом сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.
В официальном сообщении отмечается, что опция снова будет доступна для комплектаций Enjoy и Techno.
«На Lada Vesta возвращается одна из самых востребованных зимних опций – рулевое колесо с обогревом. Обогреваемое рулевое колесо с кожаной оплеткой обода вошло в состав "верхних" комплектаций Enjoy и Techno. В этих версиях выпускаются автомобили с типом кузова седан, седан Cross, SW и SW Cross», — говорится в тексте сообщения.
Кроме обогрева руля топовые комплектации оснащены обогреваемым лобовым стеклом, подсветкой салона и мест входа-выхода, а также камерой заднего вида и другими опциями.
Напомним, в начале марта на площадке АВТОВАЗа в Тольятти запустили серийное производство модели Lada Vesta NG, а уже в июне текущего года стартовали продажи.
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Источник: tass.ru
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