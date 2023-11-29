#
Где сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тестирование масел в МИЦ ГСМ
Качество масел тестируют профессионалы
Ведущему российскому испытательному центру МИЦ...
Стоит ли ехать, если все замело? Неожиданный ответ!
Стоит ли ехать, если все замело? Неожиданный ответ!
Российские водители рассказали, как они...
Toyota Land Cruiser 70
Toyota сделала это — не обновлявшийся с 1984 года Land Cruiser 70 предстал в новом виде
В Японии состоялся дебют обновленной Toyota...

Автомобили Лада Веста получат важную зимнюю функцию

АВТОВАЗ: Весту в комплектациях Enjoy и Techno оснастят функцией обогрева руля

Автомобилям Lada Vesta вернут одну из самых востребованных функций – обогрев руля. Об этом сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

В официальном сообщении отмечается, что опция снова будет доступна для комплектаций Enjoy и Techno.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Инспектор ГИБДД оформляет протокол – что категорически нельзя делать водителю
«На Lada Vesta возвращается одна из самых востребованных зимних опций – рулевое колесо с обогревом. Обогреваемое рулевое колесо с кожаной оплеткой обода вошло в состав "верхних" комплектаций Enjoy и Techno. В этих версиях выпускаются автомобили с типом кузова седан, седан Cross, SW и SW Cross», — говорится в тексте сообщения.

Кроме обогрева руля топовые комплектации оснащены обогреваемым лобовым стеклом, подсветкой салона и мест входа-выхода, а также камерой заднего вида и другими опциями.

Напомним, в начале марта на площадке АВТОВАЗа в Тольятти запустили серийное производство модели Lada Vesta NG, а уже в июне текущего года стартовали продажи.

Источник: tass.ru

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемСергей Карпухин/ТАСС
Фото:За РулемСергей Карпухин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0