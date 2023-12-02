Место, где «лечат» Nissan GT-R (видео из гаража Йоcида в Осаке)

Этот японский магазин — лучшее в мире место для восстановления Nissan GT-R

Растущая в последние годы стоимость Nissan Skyline GT-R старых поколений привела к всплеску спроса на их детальную реставрацию. Одним из лучших мест для таких работ является гараж Йоcида в Осаке (Япония), который специализируется на проектах реставрации модификаций R32, R33 и R34. Невероятное внимание специалистов, которые здесь работают, к деталям часто приводит автомобили в состояние, превосходящее их первоначальное.

Магазин принадлежит Йоcида Сану, у которого 14-летний опыт работы с GT-R. Небольшая команда из 4 человек гарантирует, что каждому проекту будет уделено должное внимание, независимо от того, какой развалиной он был.

В конце концов, цены на GT-R будут только расти, поэтому стоит сохранить каждый экземпляр. Вот почему магазин заполнен транспортными средствами, большинство из которых принадлежит клиентам со всего мира.

Полная реставрация начинается с голого шасси, которое подвергается антикоррозионной обработке, как на автомобильных заводах. Затем шасси измеряется, и, если что-то не так, его доводят до совершенства в соответствии с оригинальными спецификациями Nissan.

Поиск запасных частей для классических моделей R32, R33 и R34 становится все более сложной задачей, поэтому здесь изготавливают свои собственные штампованные кузовные панели и компоненты из высокопрочной стали, прочность которой часто превосходит исходную.

43-летний Йоcида Сан взял обязательство отреставрировать еще 100 автомобилей до своего выхода на пенсию. Это наследие, которое он собирается оставить миру автомобильной культуры. Как вы уже могли догадаться, у него тоже есть свой собственный GT-R, и его личный R32 сконфигурирован как трековый автомобиль мощностью 650 л.с.

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Видео: YouTube