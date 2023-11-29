Столько может зарабатывать водитель-курьер в России? Немало

SuperJob: водитель-курьер в России может зарабатывать до 200 тысяч рублей

Зарплата водителя-курьера в Москве достигает 200 тысяч рублей в 2023 году, а в Санкт-Петербурге – 165 тысяч рублей, подсчитали аналитики сервиса SuperJob.

Правда, заработок автокурьеров во многом зависит от того, личный или арендованный у них автомобиль.

Специалисты также утверждают, что пешие курьеры в этих мегаполисах могут зарабатывать: в Москве – до 115, в Питере – до 95 тысяч рублей.

Средний возраст водителей-курьеров и пеших курьеров в 2023 году увеличился на три года, составив 40 и 37 лет соответственно. Перед новогодними праздниками спрос на курьеров в России вырастает, в среднем, на 19%.

Ежегодно перед распродажами и праздниками работодатели активно конкурируют за сотрудников, предлагая зарплаты повыше и условия труда получше. Так, в обычный день пеший курьер может зарабатывать от 2 тысяч рублей, а в предпраздничные и новогодние дни – до 10 тысяч рублей.

Согласно данным hh.ru, средняя ожидаемая зарплата курьера (по России) составляет около 76,6 тыс. рублей, минимальная – 30,3 тыс. рублей, а максимальная – 100 тыс. рублей. Сегодня на рынке открыто почти 30 тысяч таких вакансий.

Автослесари, электрики и оклейщики автомобилей пленкой при наличии определенных навыков тоже зарабатывают неплохо. Причем от сезонности их заработок не зависит. Подробнее об этом – в нашем материале.

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Источник: Прайм