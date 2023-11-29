Чудес не бывает: не все верят в возвращение Hyundai и Kia под китайским брендом

Автоэксперты предрекли санкции Китаю в случае выкупа завода Hyundai в Петербурге

После ухода европейских и японских брендов с рынка России в Петербурге в 2022 году остановились заводы Hyundai, Toyota и Nissan. В последнее время в СМИ регулярно появляются новости, что замороженные активы азиатов хочет приобрести та или иная компания. Сейчас обсуждается возможность запуска завода Hyundai в 2024 году под новым именем. Но официального подтверждения этой информации нет.

Допускается, что на заводе наладят выпуск Solaris и Creta, популярных у россиян, но под китайским брендом GAC. Якобы российская фирма AGR, связанная с автодилером «Авилон», почти договорилась о выкупе завода у корейцев, а в 2024 году с конвейера сойдет продукция с новым китайским шильдиком. Эксперты автоотрасли со скепсисом реагируют на такие версии, потому что есть много сложностей для реализации этих планов.

«Есть информация, что часть запчастей хранится на улице, что с ними стало за это время? Там есть электрокомпоненты, их сохранность вызывает у меня серьезные вопросы. Даже если завод запустят и начнут что-то производить, то для российского рынка это будет незаметно. Автодилер уже купил завод в Калуге, где раньше производили Volkswagen, и пока там ничего не происходит», — объясняет вице-президент Российского автомобильного союза Антон Шапарин.

Автоэксперт Игорь Моржаретто напомнил, что корейцы вложили в предприятие огромные инвестиции, а завод приносил хорошую прибыль до остановки.

«Hyundai не хочет просто так отдавать свой завод, корейцы вложили в этот комплекс около миллиарда евро, там не только сборочная линия, но и моторный завод и штамповочный цех. Озвученная схема выглядит красивой и похожа на чудо, но чудес не бывает», — констатирует эксперт.

Будут проблемы с регистрацией торговых знаков, получением одобрения на эти машины, у китайской компании есть риск попасть под санкции, подытожил Моржаретто.

Согласно официальному финансовому отчету, прибыль завода Hyundai в Петербурге за 2021 год составила 11 млрд рублей, а после остановки в 2022-м предприятие стало убыточным на 18 млрд рублей.

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Источник: spb.kp.ru