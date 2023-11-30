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Сбить собственного сына маму заставили хулиганы

Мама сбила сына кроссовером, целясь в бьющих его детей

Мальчик выжил, а его травмы не представляют угрозы для жизни. Мама же находится в тюрьме – ей предъявлено несколько обвинений, в том числе в нападении при отягчающих обстоятельствах.

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Началось все со звонка – 12-летний сын позвонил маме и рассказал, что другие дети угрожали ему пистолетом, когда он просил их вернуть украденный рюкзак. Поэтому 33-летняя женщина запрыгнула в свою Тойоту и понеслась на место событий.

Она решила сбить нападающих, но зацепила своего сына.

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Когда полиция спросила, как это произошло, она рассказала, что «пыталась сбросить их с сына». Со слов полицейских, после наезда женщина вышла из машины и помогла сыну подняться, посадила его в автомобиль и бросилась в погоню за нападавшими детьми. Она догнала их у дома.

Представитель полиции Майами Майкл Вега сказал: «Правильным было бы позвонить в полицию, и тогда мы бы предотвратили нападение».

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Фото, видео: YouTube

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За РулемКирилл Панов
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