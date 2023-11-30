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Список обновлений Exeed VX рассекречен до российской премьеры

Exeed VX получил классический автомат Aisin вместо преселективного робота

Полноразмерный кроссовер Exeed VX обновился. Продажи в России еще не начались, но список обновлений известен. Одно из ключевых отличий от прежней версии – классический восьмиступенчатый автомат Aisin (раньше был преселективный робот).

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Сообщается, что новая АКП работает с турбомотором 2.0 (это осталось без изменений) и системой полного привода BorgWarner, позволяющей выбрать один из семи режимов движения, включая «снег», «грязь», «песок» и «бездорожье».

Оснащение Exeed VX 2024:

  • сверхскоростной процессор Qualcomm 8155 (8 трлн операций в секунду)
  • тройной дисплей – два по 12,3" и один 15,6"
  • комплекс онлайн-сервисов
  • телематика: открытие/закрытие, запуск, климат-контроль, поиск на парковке через приложение
  • обновление ПО по воздуху
  • кожаные сиденья с массажем
  • аудиосистема, 23 динамика
  • 10 подушек безопасности
  • более 30 систем безопасности и ассистентов
  • система автоматической парковки
  • круговой обзор 540° с функцией «прозрачное шасси»
  • два варианта салона – 7 или 6 мест
Exeed VX 2024
Exeed VX 2024

Начать продажи обещают в самое ближайшее время, а объявить цены – 7 декабря. По предварительным прогнозам, они стартуют примерно от 7 млн рублей...

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За РулемExeed
Фото:За РулемExeed
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Отзывы о Exeed VX (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Exeed VX  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

В VX модели инженеры EXEED наконец поставили самые современные и удобные сиденья. Длинные, широкие и очень комфортные. Вам будет удобно передвигаться в данной машине даже длительное время, не зависимо от роста, веса и особенностей построения тела.

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