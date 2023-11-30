Список обновлений Exeed VX рассекречен до российской премьеры

Exeed VX получил классический автомат Aisin вместо преселективного робота

Полноразмерный кроссовер Exeed VX обновился. Продажи в России еще не начались, но список обновлений известен. Одно из ключевых отличий от прежней версии – классический восьмиступенчатый автомат Aisin (раньше был преселективный робот).

Сообщается, что новая АКП работает с турбомотором 2.0 (это осталось без изменений) и системой полного привода BorgWarner, позволяющей выбрать один из семи режимов движения, включая «снег», «грязь», «песок» и «бездорожье».

Оснащение Exeed VX 2024:

сверхскоростной процессор Qualcomm 8155 (8 трлн операций в секунду)

тройной дисплей – два по 12,3" и один 15,6"

комплекс онлайн-сервисов

телематика: открытие/закрытие, запуск, климат-контроль, поиск на парковке через приложение

обновление ПО по воздуху

кожаные сиденья с массажем

аудиосистема, 23 динамика

10 подушек безопасности

более 30 систем безопасности и ассистентов

система автоматической парковки

круговой обзор 540° с функцией «прозрачное шасси»

два варианта салона – 7 или 6 мест

Exeed VX 2024

Начать продажи обещают в самое ближайшее время, а объявить цены – 7 декабря. По предварительным прогнозам, они стартуют примерно от 7 млн рублей...