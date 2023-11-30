Власти РФ выделят дополнительно 15 млрд рублей на развитие отечественного автопрома

Мишустин призвал держать под контролем конечную стоимость автомобилей на рынке

В России необходимо локализовать производство максимально возможного количества компонентов для автомобилей и контролировать конечную стоимость машин на рынке. Такую задачу поставил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе своего выступления во время очередного заседания кабинета министров председатель правительства сообщил о выделении дополнительных 15 млрд рублей на развитие отечественного автопрома.

«Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку предприятиям в условиях внешних ограничений, в том числе на фоне логистических сложностей с поставками иностранных запасных частей. Чтобы гарантировать бесперебойную работу конвейеров необходимо локализовать внутри страны производство максимально возможного количества автокомпонентов», — заявил премьер-министр.

Мишустин подчеркнул, что дополнительные субсидии Фонду развития промышленности в размере 15 млрд рублей направят на финансирование не менее десяти значимых проектов. Речь в том числе идет об организации серийного выпуска антиблокировочной тормозной системы и элементов пассивной безопасности.

Премьер-министр выразил надежду, что благодаря этим ассигнованиям, увеличатся темпы разработки и изготовления комплектующих. Мишустин выступил с инициативой закрепить в законодательстве РФ понятия «инжиниринговые услуги» и «промышленный дизайн». Глава кабинета министров подчеркнул, что такой подход «поможет созданию не только надежных и современных моделей машин, но и любой иной сложной техники, в которой нуждаются и люди, и бизнес».

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Источник: tass.ru