Власти РФ выделят дополнительно 15 млрд рублей на развитие отечественного автопрома
В России необходимо локализовать производство максимально возможного количества компонентов для автомобилей и контролировать конечную стоимость машин на рынке. Такую задачу поставил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе своего выступления во время очередного заседания кабинета министров председатель правительства сообщил о выделении дополнительных 15 млрд рублей на развитие отечественного автопрома.
«Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку предприятиям в условиях внешних ограничений, в том числе на фоне логистических сложностей с поставками иностранных запасных частей. Чтобы гарантировать бесперебойную работу конвейеров необходимо локализовать внутри страны производство максимально возможного количества автокомпонентов», — заявил премьер-министр.
Мишустин подчеркнул, что дополнительные субсидии Фонду развития промышленности в размере 15 млрд рублей направят на финансирование не менее десяти значимых проектов. Речь в том числе идет об организации серийного выпуска антиблокировочной тормозной системы и элементов пассивной безопасности.
Премьер-министр выразил надежду, что благодаря этим ассигнованиям, увеличатся темпы разработки и изготовления комплектующих. Мишустин выступил с инициативой закрепить в законодательстве РФ понятия «инжиниринговые услуги» и «промышленный дизайн». Глава кабинета министров подчеркнул, что такой подход «поможет созданию не только надежных и современных моделей машин, но и любой иной сложной техники, в которой нуждаются и люди, и бизнес».
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: tass.ru
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости