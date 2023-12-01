Владельцам электрокаров с 1 декабря разрешено ездить бесплатно только по этим трассам

Водителям назвали 6 важных изменений, вступивших в силу с 1 декабря 2023 года

Жизнь автовладельцев с 1 декабря изменится – в силу вступит несколько важных нововведений. В первую очередь, владельцы транспортных средств должны оплатить до 1 декабря 2023 года транспортный налог за 2022 год.

Сумма налога складывается из налоговой ставки, умноженной на мощность двигателя. В каждом регионе своя ставка, размер минимальной в Москве, например, составляет 12 руб. за 1 лошадиную силу.

Ответственность за летнюю резину: с 1 декабря 2023 года инспекторы ГИБДД начнут штрафовать водителей за использование автомобиля с летней резиной. Штраф за такое нарушение, согласно ст. 12.5 КоАП, составляет 500 рублей.

Утилизационный сбор: он оплачивается при покупке автомобиля, в зависимости от мощности транспортного средства. В каждом российском регионе свои ставки.

Антиблокировочная система: после 1 декабря 2023 года все производимые в России автомобили должны быть с антиблокировочной системой — ABS, до 1 декабря 2023 года производителям можно было выпускать машины без нее. При этом в ГИБДД пояснили, что владельцам упрощенных автомобилей, произведенных официально, штрафы за отсутствие ABS не грозят.

Новые справочники с ценами на запчасти: страховые компании применяют их при расчете стоимости восстановительного ремонта автомобиля, подлежащей возмещению по договору ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) напомнили, что действующие до этого момента справочники вступили в силу 19 сентября 2023 года.

Бесплатный проезд для электрокаров закончится с 1 декабря, возможность ездить бесплатно по федеральным трассам «Автодора» появилась у владельцев электромобилей 1 марта 2023 года. Теперь бесплатно разрешено ездить только по трассам М-1 «Беларусь» (включая «Обход Одинцова»), М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань и по ЦКАД. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, владельцу электромобиля нужно зарегистрироваться в программе в офисе компании и предоставить транспондер T-pass.

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Источник: autonews.ru