Несмотря на санкции Запада АВТОВАЗ продолжает выпуск всего модельного ряда

На АВТОВАЗе связали падение спроса на авторынке с повышением ключевой ставки ЦБ

Повышение ключевой ставки Центробанка до 15% спровоцировало снижение спроса на российском авторынке, как следствие, продажи АВТОВАЗа на этом фоне снизились. Об этом заявил президент отечественного концерна Максим Соколов на полях форума-выставки «Россия».

В период с январь по октябрь 2023 года в России продано 283 464 экземпляров Lada — этот показатель почти в два раза выше аналогичного периода за 2022 год.

«Октябрь был рекордным - почти 41 тыс. проданных автомобилей. Мы предполагали, что весь автомобильный рынок будет расти к Новому году. Но все-таки сейчас есть охлаждение спроса, на которое было нацелено решение ЦБ по повышению ключевой ставки, оно затронуло и авторынок», — подчеркнул глава предприятия.

Максим Соколов в середине ноября выразил надежду, что АВТОВАЗ рассчитывает продать в ноябре 37,5 тысяч машин Lada. Но спустя две недели очевидно, что результаты чуть ниже. По прогнозам, продажи достигнут 35-36 тысяч экземпляров.

При этом Соколов подчеркнул, что снижение плана продаж за конкретный месяц не повлияют на производственные планы предприятия. Несмотря на действующие в отношении предприятия санкции, АВТОВАЗ выпускает весь модельный ряд, развивает модификации и восстанавливает опции, в частности — Lada Vesta снова возвращен обогрев руля.

Напомним, на фоне санкций Запада АВТОВАЗ две недели назад откорректировал производственный план на 2023 год, уменьшив ожидания примерно на 10% от ранее заявленных 400 тысяч автомобилей.

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Источник: interfax.ru