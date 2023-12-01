Названы уникальные отечественные концепты, которые так и не пошли в серийное производство

Отечественный концепт Охта вошел в топ-10 лучших на автосалоне в Женеве

В истории отечественного автопрома были разработаны необычные и уникальные автомобили, которые в конце 80-х были представлены на зарубежных автосалонах.

В частности, внедорожник от Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) имел все шансы выпускаться серийно и стать альтернативой УАЗам и Нивам. Образцы таких моделей существуют и сегодня, но их техническое состояние оставляет желать лучшего.

Охта

ГАЗ в 1990-х годах планировал наладить выпуск большого пикапа, его первые варианты появились в 1994 году, а спустя год показали полноприводный Атаман. У полноприводного автомобиля был бензиновый двигатель объемом 2,3 л. Предполагался выпуск пикапов и с дизельным мотором объемом 2,5 и 4,2 л. Один из вариантов, на девять мест, назывался Атаман Ермак. Но к началу 2000-х годов работу над моделью свернули, и в серию она так и не была выпущена.

Атаман

В основе модели Astero 1997-2002 годов постройки лежит УАЗ-3151. Плюсом модели были пластиковые детали кузова, которые не боялись ржавчины, а также высокий уровень комфорта. У автомобиля был гидроусилитель руля, регуляция рулевой колонки в двух плоскостях, двойная тепло- и шумоизоляция салона. Четыре варианта двигателя на выбор. За пять лет сделали порядка 30 автомобилей, более того – они были в открытой продаже.

Astero

История российской версии автомобиля-трансформера Jump началась в 1999-м, а закончилась в 2002-м. Разработчики предположили, что рынку очень нужна машина на базе УАЗа, чтобы за несколько минут трансформировать внедорожник в пляжный багги. У кузова снимаются пластиковые панели кузова. Всего было произведено шесть подобных Jump, под капотом которого стоял двигатель V8 ЗМЗ-511.

Jump

В перечень уникальных отечественных разработок автопрома вошли также ГАЗ-3106 II 2003-2005 годов постройки, ГАЗ-2332 City Van 2006 года, автомобиль Лимпопо 1986 года выпуска, Лаура — 1981-1985 годов, Лаура 3SXS постройки 1995-2004 годов, Охта выпуска 1985-1987 — кстати, этот автомобиль побывал на автосалоне в Женеве в 1988 году и вошел в топ-10 лучших концептов выставки. ГАЗ-23041 Бурлак постройки 1994-1996 годов, Astero — годы постройки 1997-2002, Кинешма 1996-2003 годов выпуска, Transstyle Сabrio 1992 года.

Лаура

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Источник: autonews.ru