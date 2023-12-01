Штраф в 5000 рублей и лишение прав до года — рассказываем, за что накажет ГИБДД

Самостоятельная замена этих деталей в автомобиле чревата штрафом и лишением прав

Замена некоторых деталей в автомобилях запрещена в России на законодательном уровне. Не все автовладельцы знают, что за нарушение статьи 12.5 КоАП инспекторы ГИБДД выпишут штраф в размере до 5000 рублей. А в некоторых случаях водителя могут лишить прав на срок от шести месяцев до одного года.

К компонентам, замена которых незаконна без предварительного согласования с ГИБДД, относятся, в частности, кузовные детали, включая бамперы, обвесы, спойлеры, а также фары, колесные диски, внешние зеркала. Если какие-то компоненты оторвутся во время ДТП или на высокой скорости, они будут угрожать безопасности других участников движения, это тоже будет расцениваться как нарушение.

Все упомянутые компоненты должны иметь официальную сертификацию, все изменения, внесенные владельцем в автомобиль самостоятельно, должны быть оформлены официально. Стоит помнить, что ряд модификаций запрещены законом на территории РФ.

В частности, недопустимой будет установка неоригинального бампера без одобрения аккредитованной лаборатории. Для установки нестандартного бампера необходимо пройти процедуру сертификации и зарегистрировать все изменения в ГИБДД. При этом бампер должен быть из ударопрочного пластика — в случае ДТП он не образует острых обломков. Аналогичные требования применяются и к замене остекления и внешних зеркал транспортного средства.

В салоне запрещено менять руль, сиденья, переднюю панель, карты дверей, центральную консоль и другие элементы отделки. Эти компоненты спроектированы с учетом максимальной безопасности для водителя и пассажиров, и их замена на нестандартные снизит уровень безопасности.

То же самое относится к замене колес — использование колесных дисков, не рекомендованных производителем, может увеличить нагрузку на двигатель и трансмиссию. Вследствие этого спидометр будет работать некорректно, как итог — безопасность автомобиля будет под угрозой. В ГИБДД рекомендуют придерживаться требований производителя и использовать только оригинальные или сертифицированные компоненты.

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Источник: njcar.ru