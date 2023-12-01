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Штраф в 5000 рублей и лишение прав до года — рассказываем, за что накажет ГИБДД

Самостоятельная замена этих деталей в автомобиле чревата штрафом и лишением прав

Замена некоторых деталей в автомобилях запрещена в России на законодательном уровне. Не все автовладельцы знают, что за нарушение статьи 12.5 КоАП инспекторы ГИБДД выпишут штраф в размере до 5000 рублей. А в некоторых случаях водителя могут лишить прав на срок от шести месяцев до одного года.

К компонентам, замена которых незаконна без предварительного согласования с ГИБДД, относятся, в частности, кузовные детали, включая бамперы, обвесы, спойлеры, а также фары, колесные диски, внешние зеркала. Если какие-то компоненты оторвутся во время ДТП или на высокой скорости, они будут угрожать безопасности других участников движения, это тоже будет расцениваться как нарушение.

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Все упомянутые компоненты должны иметь официальную сертификацию, все изменения, внесенные владельцем в автомобиль самостоятельно, должны быть оформлены официально. Стоит помнить, что ряд модификаций запрещены законом на территории РФ.

В частности, недопустимой будет установка неоригинального бампера без одобрения аккредитованной лаборатории. Для установки нестандартного бампера необходимо пройти процедуру сертификации и зарегистрировать все изменения в ГИБДД. При этом бампер должен быть из ударопрочного пластика — в случае ДТП он не образует острых обломков. Аналогичные требования применяются и к замене остекления и внешних зеркал транспортного средства.

В салоне запрещено менять руль, сиденья, переднюю панель, карты дверей, центральную консоль и другие элементы отделки. Эти компоненты спроектированы с учетом максимальной безопасности для водителя и пассажиров, и их замена на нестандартные снизит уровень безопасности.

То же самое относится к замене колес — использование колесных дисков, не рекомендованных производителем, может увеличить нагрузку на двигатель и трансмиссию. Вследствие этого спидометр будет работать некорректно, как итог — безопасность автомобиля будет под угрозой. В ГИБДД рекомендуют придерживаться требований производителя и использовать только оригинальные или сертифицированные компоненты.

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Источник: njcar.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемЕгор Алеев/ТАСС
Фото:За РулемЕгор Алеев/ТАСС
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