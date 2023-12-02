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Лада Нива из параллельной реальности – видеообзор Dacia Duster 2024
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Лада Нива из параллельной реальности – видеообзор Dacia Duster 2024

Европейские журналисты назвали причины, по которым новый Duster настолько дешев

Duster 2024 года – пожалуй, главная новость этой недели. В зависимости от конкретного рынка модель будет продаваться под брендами Dacia или Renault. Машина представлена, цены (европейские) названы, и они приятно удивили общественность. Менее 20 тысяч евро (около 1,9 млн рублей) за базовую версию и менее 30 тысяч евро за топ-вариант – с такими цифрами у Дастера в Европе и США не остается конкурентов: соразмерные кроссоверы стоят почти вдвое дороже...

Журналисты немецкого издания Autogefühl попробовали объяснить, за счет чего именно машина получилась настолько недорогой. Переработанный пластик, упрощенные подголовники и жесткая панель приборов – лишь вершина этого айсберга рациональности. Стала ли от этого машина хуже? На этот вопрос коллеги пробуют ответить в обстоятельном видеосюжете.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Напомним, по габаритам Дастер остался почти тем же, а вот по силовым агрегатам изменился: 130-сильный мягкий гибрид (вместо дизеля 1.5 Renault dCi), более продвинутый Duster Hybrid 140 (более 80% времени использует электротягу) и работающий на сжиженном природном газе Duster Eco-G 100, обеспечивающий запас хода 1300 км. По-прежнему есть как передне-, так и полноприводные версии. В основе кроссовера – платформа CMF-B, которую собирались использовать и для новой Нивы… Продажи начнутся в следующем году.

Источник: Анатомия Автомобиля

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
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