Опубликован рейтинг самых бюджетных авто российского рынка

В топ-7 самых дешевых машин декабря 2023 года первые четыре места занимает Lada

На фоне укрепления рубля во второй декаде осени цены на российском автомобильном рынке немного стабилизировались. Рынок пополнился машинами бюджетного сегмента, включая марки иранского производителя. Carsweek составил топ-7 самых недорогих машин начала зимы.

Lada Granta – лидер рейтинга. Сегодня этот отечественный автомобиль в базовой комплектации Standart можно приобрести за 699 900 рублей.

Lada Niva Legend – еще один недорогой автомобиль, стоимость которого 829 900 рублей.

Lada Niva Travel в стартовой комплектации можно купить за 1,198 млн рублей.

Lada Vesta в «базе» Comfort стоит 1,239 млн рублей. Двигатель объемом 1,6 л выдает 90 л.с., в списке оснащения – подушки безопасности водителя и пассажира и кондиционер.

УАЗ Хантер в единственной комплектации Base Fleet стоит 1,39 млн рублей.

Iran Khodro Dena занимает 6-ю строчку рейтинга как самая недорогая иномарка. Его цена 1,59 млн рублей без учета скидок. Автомобиль оснащен АКП, двигатель – объемом 1,7 л мощностью 150 л.с.

Iran Khodro Tara замыкает топ-7 бюджетников. Модель создана на платформе Peugeot 301, его цена – 1,6 млн рублей, объем атмосферного двигателя – 1,6 л, АКП, передний привод. Предложение этой модели сейчас ограничено.

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Источник: carsweek.ru