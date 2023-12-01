Опубликован рейтинг самых бюджетных авто российского рынка
На фоне укрепления рубля во второй декаде осени цены на российском автомобильном рынке немного стабилизировались. Рынок пополнился машинами бюджетного сегмента, включая марки иранского производителя. Carsweek составил топ-7 самых недорогих машин начала зимы.
Lada Granta – лидер рейтинга. Сегодня этот отечественный автомобиль в базовой комплектации Standart можно приобрести за 699 900 рублей.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Lada Niva Legend – еще один недорогой автомобиль, стоимость которого 829 900 рублей.
Lada Niva Travel в стартовой комплектации можно купить за 1,198 млн рублей.
Lada Vesta в «базе» Comfort стоит 1,239 млн рублей. Двигатель объемом 1,6 л выдает 90 л.с., в списке оснащения – подушки безопасности водителя и пассажира и кондиционер.
УАЗ Хантер в единственной комплектации Base Fleet стоит 1,39 млн рублей.
Iran Khodro Dena занимает 6-ю строчку рейтинга как самая недорогая иномарка. Его цена 1,59 млн рублей без учета скидок. Автомобиль оснащен АКП, двигатель – объемом 1,7 л мощностью 150 л.с.
Iran Khodro Tara замыкает топ-7 бюджетников. Модель создана на платформе Peugeot 301, его цена – 1,6 млн рублей, объем атмосферного двигателя – 1,6 л, АКП, передний привод. Предложение этой модели сейчас ограничено.
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Источник: carsweek.ru
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Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...