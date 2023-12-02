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McLaren Speedtail
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Очень редкий тюнингованный суперкар продадут на аукционе

Один из 106 McLaren Speedtail с минимальным пробегом выставлен на аукцион

Что делает этот Speedtail уникальным, так это его тюнинг от подразделения MSO McLaren. Владелец автомобиля потратил дополнительные 660 тысяч долларов, чтобы улучшить стандартную комплектацию.

McLaren Speedtail
McLaren Speedtail

В список доработок вошли фирменный обтекатель на крыше стоимостью 160 тысяч долларов, карбоновый обвес и улучшенные тормозные механизмы. Также автомобиль был окрашен в эксклюзивный сине-голубой цвет.

McLaren Speedtail
McLaren Speedtail
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Кроме того, автомобиль был полностью покрыт защитной пленкой в рекомендованном ателье McLaren по детейлингу.

Speedtail оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя V8 объемом 4 литра и электродвигателя. Общая мощность составляет 1036 л. с. Разгон до 100 километров в час занимает всего 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 403 километра в час.

Эксперты-аукционисты предварительно оценили стоимость этого автомобиля в пределах от 2 до 2,4 миллиона долларов.

Источник: broadarrowauctions.com

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемYoutube
Фото:За РулемYoutube
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