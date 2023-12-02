Очень редкий тюнингованный суперкар продадут на аукционе

Один из 106 McLaren Speedtail с минимальным пробегом выставлен на аукцион

Что делает этот Speedtail уникальным, так это его тюнинг от подразделения MSO McLaren. Владелец автомобиля потратил дополнительные 660 тысяч долларов, чтобы улучшить стандартную комплектацию.

McLaren Speedtail

В список доработок вошли фирменный обтекатель на крыше стоимостью 160 тысяч долларов, карбоновый обвес и улучшенные тормозные механизмы. Также автомобиль был окрашен в эксклюзивный сине-голубой цвет.

McLaren Speedtail

Кроме того, автомобиль был полностью покрыт защитной пленкой в рекомендованном ателье McLaren по детейлингу.

Speedtail оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя V8 объемом 4 литра и электродвигателя. Общая мощность составляет 1036 л. с. Разгон до 100 километров в час занимает всего 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 403 километра в час.

Эксперты-аукционисты предварительно оценили стоимость этого автомобиля в пределах от 2 до 2,4 миллиона долларов.

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Источник: broadarrowauctions.com