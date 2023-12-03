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Вопрос на засыпку: почему у этого трактора три колеса?! (видео)
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Вопрос на засыпку: почему у этого трактора три колеса?! (видео)

Показаны малоизвестные модификации сельскохозяйственных машин на трех колесах

Наверняка вам встречались такие тракторы – кому-то на картинках, а кому-то и живьем. Резонный вопрос: почему было не поставить впереди два колеса? Дело тут вовсе не в экономии, как можно подумать, а в назначении этих машин. И да, в каком-то смысле четвертое колесо у таких тракторов действительно когда-то было.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Трехколесные трактора – как правило, модификации обычных четырехколесных. Пожалуй, самый известный из них – МТЗ-50Х, созданный на Ташкентском тракторном заводе (ТТЗ). Литера «Х» в индексе известнейшей базовой модели означает... «хлопководческий»!

Со временем на ТТЗ стали собирать «хло́пковые» модификации на базе и других советских моделей – Т-28 и МТЗ-80. Да и сегодня завод продолжает делать подобные машины, уже под собственной маркой.

Именно в Узбекистане, краю жаркого солнца и хлопковых полей, таким машины наиболее востребованы. Присмотритесь внимательнее, «одинокое» переднее колесо – не единственная особенность. Вторая – в колесных редукторах задних колес, дающих огромный дорожный просвет. А теперь давайте взглянем, как все это работает.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
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