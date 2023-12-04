Продажи кроссовера премиум-класса BMW XM от 25 млн рублей стартовали в России

На рынке РФ продается конкурент Lamborghini Urus — BMW XM с 652-сильным мотором

Продажи премиального кроссовера BMW XM стартовали на российском рынке в крупных дилерских сетях. Автомобиль завезен в нашу страну по схеме параллельного импорта. Габаритами немецкий кроссовер превосходит BMW Х5 и X6, одним из основных его конкурентов считается Lamborghini Urus.

Что касается стоимости, то в одном из дилерских центров Москвы за BMW XM просят 25,7 млн руб. Есть гарантия от автосалона — два года, при условии, что автомобиль будет обслуживаться их сервисном центре.

BMW XM

Под капотом кроссовера — мотор V8 объемом 4,4 л мощностью 489 л.с., агрегат работает в паре с восьмиступенчатым автоматом и электромотором мощностью 196 л.с. Привод — полный, совокупная мощность машины составляет 652 л.с.

До первой «сотни» кроссовер разгоняется за 4,3 секунды, максимальная скорость ограничено отметкой 250 км/ч. В списке оснащения заявлены салон из кожи, полноуправляемое шасси, проекционный дисплей, четырехзонный климат-контроль и большой набор систем помощи водителю.

BMW XM

Продавец другой столичной дилерской сети указал стоимость кроссовера BMW XM в 25,5 млн руб. Сотрудник шоурума сообщил, что в оснащение модели входят двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, камеры кругового обзора, полностью светодиодная оптика, датчик света и дождя.

BMW XM

Разрабатывали BMW XM специалисты спортивного М-подразделения компании из Мюнхена, в 2022 году она отпраздновала 50-летний юбилей. XM стал вторым в истории BMW автомобилем, созданным исключительно усилиями сотрудников M-дивизиона, после спорткара M1, выпущенного в 1978 году.

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Источник: autonews.ru