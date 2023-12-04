Патриот с подушкой безопасности – когда ждать?

УАЗ вернет в производство машины с подушками безопасности в 2025 году

УАЗ вернет на свои внедорожники подушки безопасности (по всей вероятности, ульяновского производства), но случится это только через год с небольшим. Как сообщил в беседе с журналистами генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин, на моделях Патриота, Пикапа и Профи указанный элемент пассивной безопасности появится в начале 2025 года.

Напомним, УАЗы с подушками безопасности на относительно новых моделях (как раз тех, что указаны выше, то есть без учета «классических» Hunter и СГР) выпускались в период с 2016 по 2022 год. Сейчай отечественный производитель потерял прежних поставщиков ввиду санкций.

Судя по озвученной главой предприятия информации, на УАЗе не будут пользоваться покупными системами, а собираются дождаться подушек безопасности собственного производства – оно должно начаться как раз в 2025-м.

Источник: Русские автомобили