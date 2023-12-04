Патриот с подушкой безопасности – когда ждать?
УАЗ вернет на свои внедорожники подушки безопасности (по всей вероятности, ульяновского производства), но случится это только через год с небольшим. Как сообщил в беседе с журналистами генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин, на моделях Патриота, Пикапа и Профи указанный элемент пассивной безопасности появится в начале 2025 года.
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Напомним, УАЗы с подушками безопасности на относительно новых моделях (как раз тех, что указаны выше, то есть без учета «классических» Hunter и СГР) выпускались в период с 2016 по 2022 год. Сейчай отечественный производитель потерял прежних поставщиков ввиду санкций.
Судя по озвученной главой предприятия информации, на УАЗе не будут пользоваться покупными системами, а собираются дождаться подушек безопасности собственного производства – оно должно начаться как раз в 2025-м.
Источник: Русские автомобили
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