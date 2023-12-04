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Уникальный тест на безопасность 30-летнего Mitsubishi Magna обнажил его недостатки

Mitsubishi Magna не получил ни одной звезды в тесте на безопасность

Ассоциация ANCAP, созданная правительствами Австралии и Новой Зеландии, в честь 30-летнего юбилея проверила на безопасность седан Mitsubishi Magna 1993 года выпуска.

Итоги краш-теста стали сенсационными, потому что по актуальным стандартам ANCAP японская четырехдверка не получила бы ни одной звезды безопасности, при том, что еще в начале 1990-х этот автомобиль считался самым надежным и безопасным.

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Дело в том, что во время теста был зафиксирован высокий риск серьезной травмы черепа при лобовом столкновении у водителя после удара о руль. Специалисты, организовавшие испытания, подчеркнули, что у Mitsubishi Magna в списке оснащений нет подушек безопасности.

Кроме того, выяснилось, что у водителей есть риск травмирования ног и таза. Что касается пассажиров заднего сиденья, у них зафиксирован высокий риск травм в области живота из-за некорректной работы ремней безопасности.

Подобные краш-тесты автомобилей компания ANCAR проводит начиная с 1993 года. В ходе своих первых краш-тестов были разбиты Holden Commodore, Ford Falcon, Volvo 940, Subaru Liberty и Honda Accord. В 1999-м организация стала присуждать машинам звезды безопасности по аналогии с Euro NCAP.

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Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемANCAP
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Фото:За РулемANCAP
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