Корейцы продлили паузу с перезапуском завода Hyundai в Петербурге

На заводе Hyundai в Петербурге режим простоя продлен до 31 декабря 2023 года

Завод южнокорейского концерна Hyundai в Петербурге продлил простой до конца декабря 2023 года. Об этом Интерфаксу сообщили в Центре занятости населения города на Неве.

«Компания продлила простой для 502 человек до 31 декабря», — сообщил представитель ведомства.

Работу цехов петербургского завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приостановили 1 марта 2022 года. Решению руководства предшествовали проблемы с поставками комплектующих. Осенью появилась информация со ссылкой на вице-премьера и главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова, что завод Hyundai приобретет инвестор из числа российских компаний.

В частности, российскими активами Hyundai, включая предприятие в Петербурге, интересовался калининградский «Автотор». После ухода южнокорейских и немецких партнеров этот завод наладил сотрудничество с марками из Китая BAIC, Kaiyi, SWM.

Об интересе «Автотора» к заводу ХММР сообщал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, власти Калининградской области направили соответствующий запрос в адрес президента РФ Владимира Путина. Глава России дал поручение Мантурову изучить ситуацию.

Весной 2023 года СМИ Южной Кореи растиражировали информацию, что возможным покупателем российских активов Hyundai может стать инвестор из Казахстана, но официального подтверждения этой информации нет.

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Источник: interfax.ru