Названы главные опасности, которыми грозит некачественный антифриз

Эксперт «За рулем» рассказал, как охлаждающая жидкость может загубить мотор

Издание «За рулем» провело лабораторные испытания охлаждающих жидкостей (ОЖ), в рамках которых эксперт Михаил Колодочкин отметил, что некачественная ОЖ имеет не меньшее негативное влияние на двигатель, нежели плохие масло или топливо. Он перечислил проблемы, возникающие из-за использования сомнительного антифриза, а также факторы, к ним приводящие.

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

— Перегрев – источник самых серьезных проблем двигателя автомобиля. Более 90% неисправностей, возникающих от перегрева двигателя, связано с использованием некачественной ОЖ. В лучшем случае можно отделаться увеличением расхода масла, в худшем – может «повести» головку блока, да и до задиров поршней недалеко. Это чревато серьезным и дорогим ремонтом.

Замерзание – антипод перегрева. Казалось бы, как может замерзнуть антифриз, однако такие случаи известны: первым делом клинит помпу, затем разлетается в клочья приводной ремень, а как апофеоз – трещит по швам весь двигатель…

Коррозия – не менее опасное явление. Коррозионный слой на стенках каналов радиатора и двигателя становится теплоизолятором, двигатель хуже отдает тепло хуже, перегревается и работает уже при недопустимых температурах. А продукты коррозии засоряют радиатор разрушают крыльчатку и подшипник помпы, заклинивают термостат.

Осадок – негодные или устаревшие присадки начинают работать подобно абразиву, разрушая систему охлаждения двигателя изнутри. Такие присадки не защищают от коррозии, а провоцируют ее развитие.

Вот как выглядит «поработавший» плохой антифриз

Читайте, каковы оказались результаты наших испытаний различных ОЖ, какие антифризы стоит использовать, а какие – ни в коем случае!