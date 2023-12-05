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Почти как у японцев — уровень роботизации на АВТОВАЗе в Тольятти составляет 82%
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Почти как у японцев — уровень роботизации на АВТОВАЗе в Тольятти составляет 82%

Президент АВТОВАЗа Соколов рассказал о планах предприятия по итогам 2023 года

АВТОВАЗ намерен выпустить на заводе в Тольятти порядка 200 тысяч автомобилей Lada Granta по итогам 2023 года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов.

В ходе своего выступления на People Forum он подчеркнул, что Granta является самой продаваемой и бюджетной моделью не только в линейке отечественного производителя, но и на российском авторынке в целом.

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«Сегодня конвейеры АВТОВАЗа работают с высочайшей производительностью. Многие не верят, но уровень роботизации и автоматизации на ряде производств, в частности, на сварочной линии нашего флагмана производственной линейки продуктовой, автомобиля Granta – мы в этом году, наверное, выпустим 200 тысяч, – уровень роботизации составляет 82%», – подчеркнул президент концерна.

Для сравнения – показатели автопроизводителей Японии в свое время были на уровне порядка 90%. А сегодня уже российский АВТОВАЗ демонстрирует такой уровень производительности труда, подчеркнул Соколов.

Продажи Lada Granta за 2022 год составили 95,9 тысячи штук, а производственный план предприятия на 2023 год составляет порядка 400 тысяч автомобилей Lada. При этом отмечается, что эти показатели могут корректироваться в пределах 10% в сторону снижения на фоне западных санкций в отношении завода.

Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемАлександр Манзюк/ТАСС
Фото:За РулемАлександр Манзюк/ТАСС
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