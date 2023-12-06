КАМАЗ объявил о своих планах

В 2024 году КАМАЗ увеличит выпуск грузовиков до 45 тысяч

Отечественный производитель грузовых автомобилей КАМАЗ намерен в 2024 году увеличить выпуск продукции до 45 тысяч единиц. Об этом заявила заместитель руководителя исполнительного комитета Набережных Челнов Наталия Кропотова.

Выступая на городском совете, она озвучила планы социально-экономического развития города на ближайшие три года и уточнила, что к концу 2023 года предприятие доведет выпуск грузовиков до 43 тысяч.

В свою очередь, мэр города Наиль Магдеев подчеркнул, что, несмотря на сложности, у КАМАЗа на текущий момент хорошее положение.

«КАМАЗ уверенно себя чувствует. Команда там сильная. Есть уверенность, что и 2024 год будет для них успешным. От благополучия КАМАЗа зависит благополучие города», — подчеркнул глава города.

Согласно данным пресс-службы автогиганта, по итогам 2022 года КАМАЗ выпустил 39,8 тыс. грузовиков. Это на 200 экземпляров больше, чем за аналогичный период 2021 года. Также в конце прошлого года в руководстве предприятия анонсировали планы по увеличению продаж и наращиванию доли компании на рынке грузовых автомобилей.

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Источник: business-gazeta.ru