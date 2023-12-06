#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Комплект зимней резины всего за 1 рубль — рассказываем, кому его отдаст АВТОВАЗ
Комплект зимней резины всего за 1 рубль — рассказываем, кому его отдаст АВТОВАЗ
АВТОВАЗ компенсирует ставки по кредитам всем...
Новое отделение Gazoo Racing разработает водородные ДВС и авто на топливных элементах
Новое отделение Gazoo Racing разработает водородные ДВС и авто на топливных элементах
Toyota нашла решение сохранности спорткаров с...
Официальный дистрибьютор SAIPA в РФ передумал продавать иранские автомобили
Официальный дистрибьютор SAIPA в РФ передумал продавать иранские автомобили
Иранская марка SAIPA не выйдет на рынок России...

КАМАЗ объявил о своих планах

В 2024 году КАМАЗ увеличит выпуск грузовиков до 45 тысяч

Отечественный производитель грузовых автомобилей КАМАЗ намерен в 2024 году увеличить выпуск продукции до 45 тысяч единиц. Об этом заявила заместитель руководителя исполнительного комитета Набережных Челнов Наталия Кропотова.

Выступая на городском совете, она озвучила планы социально-экономического развития города на ближайшие три года и уточнила, что к концу 2023 года предприятие доведет выпуск грузовиков до 43 тысяч.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Горячие автоновинки зимы 2023-2024 (не только «китайцы» и кроссоверы)

В свою очередь, мэр города Наиль Магдеев подчеркнул, что, несмотря на сложности, у КАМАЗа на текущий момент хорошее положение.

«КАМАЗ уверенно себя чувствует. Команда там сильная. Есть уверенность, что и 2024 год будет для них успешным. От благополучия КАМАЗа зависит благополучие города», — подчеркнул глава города.

Согласно данным пресс-службы автогиганта, по итогам 2022 года КАМАЗ выпустил 39,8 тыс. грузовиков. Это на 200 экземпляров больше, чем за аналогичный период 2021 года. Также в конце прошлого года в руководстве предприятия анонсировали планы по увеличению продаж и наращиванию доли компании на рынке грузовых автомобилей.

Источник: business-gazeta.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемКАМАЗ
Фото:За РулемКАМАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0