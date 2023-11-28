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Появилась новая модификация коммерческого грузовика КАМАЗ

КАМАЗ опубликовал фотографию автовоза на базе грузовика Компас

В Сети появилась фотография новой модификации КАМАЗ Компас. Изображение вполне официальное – оно опубликовано пресс-службой производителя. Правда, поводом служит вовсе не презентация новинки: пресс-релиз буднично сообщает о том, что лизинговая компания производителя профинансировала покупку автоэвакуаторов на шасси КАМАЗ Компас для одного московского предприятия.

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Тем не менее, ранее такой вариант Компаса нигде не фигурировал. Машина имеет двухэтажную платформу, второй ярус которой обладает возможностью подниматься – таким образом, машина может транспортировать две легковушки. Еще два легковых автомобиля размещаются на длинном трехосном прицепе. Словом, перед нами полноценный городской (не магистральный) автовоз.

Компания, в которую переданы машины, использует точно такие же автовозы, но на базе ГАЗон Next – что может служить указанием на то, что Компасы подготовлены не самим КАМАЗом, а силами сторонней фирмы.

В Москве уже работают около 65 таких автовозов – правда, на базе другого шасси
В Москве уже работают около 65 таких автовозов – правда, на базе другого шасси

Среди клиентов транспортной компании – столичные дилеры самых различных брендов: АВТОВАЗ, УАЗ, Москвич, Geely, Changan, Chery, Jetour. Судя по фото, один из Компасов уже используется по прямому назначению.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: КАМАЗ

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За РулемИннокентий Кишкурно
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