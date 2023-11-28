Появилась новая модификация коммерческого грузовика КАМАЗ

КАМАЗ опубликовал фотографию автовоза на базе грузовика Компас

В Сети появилась фотография новой модификации КАМАЗ Компас. Изображение вполне официальное – оно опубликовано пресс-службой производителя. Правда, поводом служит вовсе не презентация новинки: пресс-релиз буднично сообщает о том, что лизинговая компания производителя профинансировала покупку автоэвакуаторов на шасси КАМАЗ Компас для одного московского предприятия.

Тем не менее, ранее такой вариант Компаса нигде не фигурировал. Машина имеет двухэтажную платформу, второй ярус которой обладает возможностью подниматься – таким образом, машина может транспортировать две легковушки. Еще два легковых автомобиля размещаются на длинном трехосном прицепе. Словом, перед нами полноценный городской (не магистральный) автовоз.

Компания, в которую переданы машины, использует точно такие же автовозы, но на базе ГАЗон Next – что может служить указанием на то, что Компасы подготовлены не самим КАМАЗом, а силами сторонней фирмы.

В Москве уже работают около 65 таких автовозов – правда, на базе другого шасси

Среди клиентов транспортной компании – столичные дилеры самых различных брендов: АВТОВАЗ, УАЗ, Москвич, Geely, Changan, Chery, Jetour. Судя по фото, один из Компасов уже используется по прямому назначению.

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Источник: КАМАЗ