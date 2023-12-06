Спорткар Porsche покорил рекордную высоту над уровнем моря

Porsche 911 взобрался на вершину Охос-дель-Саладо высотой 6734 метра

Модифицированный Porsche 911 установил рекорд, поднявшись на высоту 6734 метра над уровнем моря. Пилотировал спорткар трехкратный чемпион Ле-Мана французский гонщик Ромен Дюма.

Чтобы Carrera 4S смог штурмовать горы, он получил портальные оси, увеличившие дорожный просвет до 350 мм. А чтобы обезопасить спортивный автомобиль от возможных повреждений при подъеме по камням, его днище защитили прочной поверхностью из арамидного волокна.

Porsche 911

Инженеры модифицировали коробку PDK, уменьшив передаточные числа, чтобы облегчить контроль ускорения на низких скоростях. Кроме того, на автомобиле переработали систему рулевого управления, благодаря чему управление машиной стало более точным на пересеченной местности.

Чтобы достичь вершины западного хребта Охос-дель-Саладо в Чили, компанию спорткару составила машина сопровождения. Обеим командам пришлось подвергнуть себя испытанию морозом и разреженным воздухом, который в два раза плотнее, чем на уровне моря. Несмотря на то что мощность автомобиля составляет 443 л.с., из-за большой высоты оппозитный двигатель объемом 3,0 л выдавал гораздо меньше.

Спустя две недели акклиматизации на пути к вершине обе команды начали рекордное восхождение 2 декабря в 3:30 утра. На высоте 6734 м машины поднялись в 15:58.

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Источник: carsweek.ru