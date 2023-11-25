Porsche показала новое поколение Panamera раньше, чем планировалось
В первую очередь в обновленном Panamera в глаза бросаются передний бампер с длинным и узким воздухозаборником.
Новые фары Panamera 2024 также заслуживают особого внимания. Они оснащены четырьмя характерными светодиодными элементами, которые обеспечивают яркое освещение благодаря фирменной технологии Porsche HD Matrix.
В салоне топовой версии автомобиля установлены три экрана, аналогичные тем, что используются в новом Cayenne. Новая атмосферная подсветка тянется вдоль всей передней панели. Кресла, как спереди, так и сзади, получили новую набивку.
Версия с подключаемым гибридным двигателем получит электромотор, интегрированный в роботизированную трансмиссию. В автомобиль встроили зарядное устройство мощностью 11 кВт и батарею емкостью 25,9 кВт·ч.
Источник: Газета.ru
Фото: социальные сети/cochespias1
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