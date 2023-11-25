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Porsche показала новое поколение Panamera раньше, чем планировалось

Качественные фото нового поколения Panamera появились раньше официального показа

В первую очередь в обновленном Panamera в глаза бросаются передний бампер с длинным и узким воздухозаборником.

Porsche Panamera 2024
Porsche Panamera 2024

Новые фары Panamera 2024 также заслуживают особого внимания. Они оснащены четырьмя характерными светодиодными элементами, которые обеспечивают яркое освещение благодаря фирменной технологии Porsche HD Matrix.

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В салоне топовой версии автомобиля установлены три экрана, аналогичные тем, что используются в новом Cayenne. Новая атмосферная подсветка тянется вдоль всей передней панели. Кресла, как спереди, так и сзади, получили новую набивку.

Версия с подключаемым гибридным двигателем получит электромотор, интегрированный в роботизированную трансмиссию. В автомобиль встроили зарядное устройство мощностью 11 кВт и батарею емкостью 25,9 кВт·ч.

Источник: Газета.ru

Фото: социальные сети/cochespias1

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За РулемЛежнин Роман
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