АО «ВТБ Лизинг» запускает новогоднюю акцию на грузовую технику в наличии

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В преддверии Нового года АО «ВТБ Лизинг» анонсирует акцию на популярные марки грузовой техники FAW, SHACMAN, SITRAK и BEIBEN в наличии и предлагает оформить их в лизинг, включив скидку до 600 000 рублей в сумму договора лизинга.

Акция действует до 31 января 2024 года и доступна по промокоду «ВЫГОДА».

Помимо скидки на технику АО «ВТБ Лизинг» предлагает её доставку в любой регион РФ, которая займет от 1 дня. Клиентам доступны различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или с минимальным удорожанием. Акция может заинтересовать грузоперевозчиков, логистические и строительные компании. Итоговый размер скидки рассчитывается индивидуально.

Гибкие условия финансирования позволяют комфортно распределять нагрузку на бюджет предприятия. Также за счет преференций по налогу на прибыль и НДС юридические лица на общей системе налогообложения могут вернуть до 40% стоимости техники.

При оформлении в лизинг FAW J7 ценой 10 770 000 рублей сроком на 5 лет и при условии внесения аванса 18,5% сумма договора лизинга снизится на 600 000 рублей, ежемесячный платеж составит от 240 781 рублей, а экономия на налогах — до 6 575 184 рублей. В машину встроен 6-цилиндровый двигатель мощностью 550 л.с. и 12-ступенчатая коробка передач с адаптивным автоматическим переключением. Грузовик отличается запасом ресурса в 1,5 млн километров, что позволяет минимизировать расходы на содержание транспорта до его исчерпания. Автомобиль используется для перевозки грузов на дальние расстояния.

На российском рынке китайская грузовая техника высоко востребована: по итогам первых 10 месяцев 2023 года марки Shacmаn, Sitrak и FAW вошли в пятерку лидеров продаж, расположившись следующим образом: Sitrak на втором месте с результатом в 2 тыс. единиц, 3-е место у Shacman c результатом 1781 штука и FAW обосновался на 4-м месте (1,6 тыс. реализованных машин). Объем рынка грузовиков за октябрь вырос на 81% по отношению к аналогичному периоду прошлого года***. Марка BeiBen предлагает 4 модели в РФ и намеревается реализовать 2 тыс. единиц грузовиков до конца текущего года.

Подать заявку на приобретение в лизинг техники Shacman, FAW, Sitrak и BeiBen на выгодных условиях от лизингодателя и с доставкой от 1 дня юридические лица и предприниматели могут в режиме онлайн на сайте АО «ВТБ Лизинг» или по телефону единого контакт-центра компании: 8 800 551 19 18.

*Акция действует по промокоду «ВЫГОДА»

**Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН).

***По данным АО «ППК». АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») — совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

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