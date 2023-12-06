В Москве взорвался автомобиль такси (видео)

Взрыв такси на Волгоградском проспекте в Москве: водитель госпитализирован с ожогами

Вечером 5 декабря на Волгоградском проспекте в Москве произошел взрыв автомобиля, сообщает источник со ссылкой на телеграм-канал «Дептранс. Оперативно». Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда машина притормозила у перекрестка, а буквально в следующую секунду из салона вырвался огромный сноп огня.

Звука в видео нет, но несложно догадаться, что это был взрыв внушительной силы. Обломки разбросало на метры вокруг. Выскочивший из автомобиля мужчина принялся сбивать огонь с одежды и растерянно побежал к тротуару сквозь поток транспорта, а его горящая машина покатилась дальше. Одним из очевидцев происшествия оказался главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

«Я проезжал мимо, когда уже полыхало вовсю. А искры летели так, что я грешным делом подумал на электромобиль. Но вот оперативные службы сообщают, что это автомобиль такси. Вроде это JAC. Водитель отделался ожогом руки. Были пассажиры или нет – неизвестно», – рассказал Кадаков.

Судя по последующей информации, водитель был в машине один – во всяком случае, лишь ему понадобилась госпитализация с серьезными ожогами, как сообщил телеграм-канал 112. Марка автомобиля подтвердилась – это действительно JAC. Прокатившись по улице, он замер, никому не повредив, после чего его потушили подоспевшие пожарные. Главная версия случившегося – взрыв установленного в машине ГБО.

Источник: newizv.ru, Максим Кадаков

Видео: МИР24, Инцидент