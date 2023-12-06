«За рулем» получил очередную награду
Завершился конкурс «Лидер продаж – 2023». Торжественное вручение дипломов победителям состоялось 29 ноября в рамках серии мероприятий Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати (СППИ ГИПП). Вручал их президент СППИ ГИПП Алексей Иванов.
Победители определялись в 19 номинациях, а всего победителей оказалось 26.
В номинации «Автомобильные журналы» первое место занял журнал «За рулем» – старейшее и самое авторитетное автомобильное издание в России.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Первый номер журнала «За рулем», созданного по инициативе «Автодора» – общественной организации, целью которой была автомобилизация страны и, в первую очередь, строительство автодорог, вышел в апреле 1928 года.
С тех пор прошло уже почти 100 лет, в течение которых «За рулем» остается самым главным, важным, полезным и интересным автомобильным изданием страны. Статьи из него переводятся и перепечатываются многими иностранными изданиями. В частности, Северная Европа и Северная Америка доверяют нашим тестам зимних шин, публикуя их результаты на своих ресурсах.
Главная цель конкурса «Лидер продаж – 2023» – определение лидеров среди периодических печатных изданий по результатам розничных продаж тиражей. Победителей определили в ходе анкетирования розничных распространителей печатной продукции на территории России.
Журнал «За рулем», несмотря на популярность интернет-ресурсов, продолжает печататься, и вы всегда можете купить его в магазинах и ларьках, а также подписаться на него или купить на маркетплейсах.
|Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!