«За рулем» получил очередную награду

Журнал «За рулем» снова стал лидером продаж 2023 года – мода на печать не проходит

Завершился конкурс «Лидер продаж – 2023». Торжественное вручение дипломов победителям состоялось 29 ноября в рамках серии мероприятий Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати (СППИ ГИПП). Вручал их президент СППИ ГИПП Алексей Иванов.

Победители определялись в 19 номинациях, а всего победителей оказалось 26.

В номинации «Автомобильные журналы» первое место занял журнал «За рулем» – старейшее и самое авторитетное автомобильное издание в России.

Издательство благодарит своих читателей, которые остаются верными теплому и ламповому печатному формату. И мы рады разделить с ними эту победу.

Первый номер журнала «За рулем», созданного по инициативе «Автодора» – общественной организации, целью которой была автомобилизация страны и, в первую очередь, строительство автодорог, вышел в апреле 1928 года.

С тех пор прошло уже почти 100 лет, в течение которых «За рулем» остается самым главным, важным, полезным и интересным автомобильным изданием страны. Статьи из него переводятся и перепечатываются многими иностранными изданиями. В частности, Северная Европа и Северная Америка доверяют нашим тестам зимних шин, публикуя их результаты на своих ресурсах.

Главная цель конкурса «Лидер продаж – 2023» – определение лидеров среди периодических печатных изданий по результатам розничных продаж тиражей. Победителей определили в ходе анкетирования розничных распространителей печатной продукции на территории России.

Журнал «За рулем», несмотря на популярность интернет-ресурсов, продолжает печататься, и вы всегда можете купить его в магазинах и ларьках, а также подписаться на него или купить на маркетплейсах.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах: