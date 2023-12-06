Правительство поставило задачу занять более 70% авторынка машинами, выпущенными в России

Мишустин призвал увеличить выпуск отечественных автомобилей до 1,3 млн штук в год

Производство отечественных автомобилей необходимо довести в ближайшие 3-4 года до показателя свыше 1,3 млн в год. Более 70% рынка продаж должны составлять автомобили, произведенные в России. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

В ходе своего выступления на лекции «Создаем будущее сегодня» в рамках проекта «Знание. Лекторий» он подчеркнул, что первостепенной задачей является перезапуск площадок ушедших иностранных компаний.

«А в горизонте трех-четырех лет – необходимо обеспечить рост производства отечественных автомобилей на уровне свыше одного миллиона трехсот тысяч машин в год. И более 70% продаж должны составлять выпущенные именно у нас», — уточнил премьер-министр.

Мишустин напомнил, что согласно Стратегии развития автомобильной промышленности, углубление локализации является одной из ключевых целей автоотрасли. Как следствие — будет формироваться конкурентоспособное компонентное производство. Для реализации этих целей необходимо привлечь партнеров из сферы промышленности, заинтересованных не только в организации крупноузловой сборки, но и нацеленных на выпуск высоколокализованной техники, подытожил глава кабинета министров.

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Источник: ria.ru