Новая реальность
#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Suzuki Swift
Обновленный Swift воплощает в себе комфорт, эффективность и безопасность
Японский производитель Suzuki представил...
Land Rover Range Rover V
Jaguar Land Rover одобрил моторные масла Rolf
Моторные масла Rolf рекомендованы для заливки в...
Производство автомобильных шин от нового бренда наладят в России
Производство автомобильных шин от нового бренда наладят в России
Будущим летом в России на смену автомобильным...

Правительство поставило задачу занять более 70% авторынка машинами, выпущенными в России

Мишустин призвал увеличить выпуск отечественных автомобилей до 1,3 млн штук в год

Производство отечественных автомобилей необходимо довести в ближайшие 3-4 года до показателя свыше 1,3 млн в год. Более 70% рынка продаж должны составлять автомобили, произведенные в России. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

В ходе своего выступления на лекции «Создаем будущее сегодня» в рамках проекта «Знание. Лекторий» он подчеркнул, что первостепенной задачей является перезапуск площадок ушедших иностранных компаний.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Горячие автоновинки зимы 2023-2024 (не только «китайцы» и кроссоверы)
«А в горизонте трех-четырех лет – необходимо обеспечить рост производства отечественных автомобилей на уровне свыше одного миллиона трехсот тысяч машин в год. И более 70% продаж должны составлять выпущенные именно у нас», — уточнил премьер-министр.

Мишустин напомнил, что согласно Стратегии развития автомобильной промышленности, углубление локализации является одной из ключевых целей автоотрасли. Как следствие — будет формироваться конкурентоспособное компонентное производство. Для реализации этих целей необходимо привлечь партнеров из сферы промышленности, заинтересованных не только в организации крупноузловой сборки, но и нацеленных на выпуск высоколокализованной техники, подытожил глава кабинета министров.

Источник: ria.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемДмитрий Сандимиров/ТАСС
Количество просмотров 1
Фото:За РулемДмитрий Сандимиров/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0