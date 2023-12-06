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Две китайские корпорации объединятся для захвата лидерства в мировом автопроме

Changan и Huawei подписали соглашение о создании «умных» автомобилей

Автомобильный концерн Changan и IT-гигант Huawei подписали меморандум о намерениях, предписывающий создание нового совместного предприятия. В рамках этой структуры компании будут заниматься исследованиями, разработками, проектированием, производством, а также продажами и обслуживанием интеллектуальных систем для автомобилей.

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В Changan говорят, что хотят инвестировать средства в разработку автопилота и искусственного интеллекта, в итоге дав потребителю безопасные и комфортные решения в этой области. Причем тут имеются в виду не только владельцы автомобилей Changan.

«Совместные усилия и ресурсы двух гигантов, объединенных в рамках новой компании с диверсифицированным капиталом, позволят оказать содействие в обслуживании и продаже автомобилей также и сторонних производителей. Предприятие намерено привлекать дополнительных инвесторов, работая в качестве открытой платформы, обслуживающей автомобильную промышленность на мировой арене», – говорится в официальном заявлении.
Часть современной линейки Changan. В РФ марка представлена 16 моделями
Часть современной линейки Changan. В РФ марка представлена 16 моделями

Партнеры заявили, что их совместное предприятие «вместе со стратегическими партнерами-автопроизводителями» сможет поспособствовать развитию всего глобального автопрома. Вместе с тем, председатель и партийный секретарь Changan Automobile Чжу Хуаронг заметил, что внедрение «умных» автомобилей позволит именно китайской автомобильной промышленности совершить технологический прорыв и стать мировым лидером.

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


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Фото:За РулемChangan
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Фото:За РулемChangan
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