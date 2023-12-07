КАМАЗ удвоит производство грузовиков Компас в 2024 году
Стало понятно, за счет чего КАМАЗ нарастит выпуск с 43 тысяч грузовиков в 2023 году до 45 тысяч в 2024-м. Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин считает, что выпуск грузовиков семейства Компас в 2024 году должен быть удвоен. Об этом глава предприятия сообщил на отчетной конференции профсоюза.
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«Активно развивается производство автомобиля Компас. В этом году планируется произвести 3,5 тысячи грузовиков. В следующем году их выпуск должен быть удвоен», – сказал Когогин.
Напомним, среднетоннажные грузовики Компас собирают в Набережных Челнах методом крупноузловой сборки из компонентов китайского бренда JAC. С лета 2022 года выпускаются флагманский Компас-12 и Компас-9 с полной массой соответственно 12 и 9,5 тонн.
В мае 2023 запустились продажи Компас-5 (полная масса 3,5 тонны), а в середине июня завод ввел вторую смену по сборке из-за роста спроса.
Источник: Вести КАМАЗа
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