КАМАЗ удвоит производство грузовиков Компас в 2024 году

Когогин: в 2024 году КАМАЗ выпустит 7 тысяч грузовиков Компас

Стало понятно, за счет чего КАМАЗ нарастит выпуск с 43 тысяч грузовиков в 2023 году до 45 тысяч в 2024-м. Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин считает, что выпуск грузовиков семейства Компас в 2024 году должен быть удвоен. Об этом глава предприятия сообщил на отчетной конференции профсоюза.

«Активно развивается производство автомобиля Компас. В этом году планируется произвести 3,5 тысячи грузовиков. В следующем году их выпуск должен быть удвоен», – сказал Когогин.

Напомним, среднетоннажные грузовики Компас собирают в Набережных Челнах методом крупноузловой сборки из компонентов китайского бренда JAC. С лета 2022 года выпускаются флагманский Компас-12 и Компас-9 с полной массой соответственно 12 и 9,5 тонн.

Компас 9

В мае 2023 запустились продажи Компас-5 (полная масса 3,5 тонны), а в середине июня завод ввел вторую смену по сборке из-за роста спроса.

Источник: Вести КАМАЗа