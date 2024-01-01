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Белорусский и американский тракторы в битве на заснеженном склоне (видео)
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Моднице не повезло дважды, но настроение это не испортило. А водитель явно не в духе
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Платье Вирджинии застряло в двери автобуса, но...

Моднице не повезло дважды, но настроение это не испортило. А водитель явно не в духе

Платье Вирджинии застряло в двери автобуса, но это не мешает ей радоваться жизни

Произошло это в еще в июле в городском автобусе Лондона, но опубликовали это видео недавно. Подол длинного сарафана Вирджинии застрял в двери, что порой случается в общественном транспорте. Ситуация неприятная и неловкая, но женщина не теряет присутствия духа и не перестает улыбаться.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Наконец водитель увидел проблему, закрыл двери, платье высвободилось, но дама по-прежнему хочет выйти.

И тут ее подстерегла вторая неприятность. Какая? Всё на видео.

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При всем этом ведет она себя достойно – ни крика, ни ругани, улыбка не сходит с ее лица. Вот у этой хрупкой женщины стоит поучиться не терять лицо в трудной ситуации. А может, просто настроение было настолько хорошее, что абсолютно ничего не могло его испортить?

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
01.01.2024
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