Моднице не повезло дважды, но настроение это не испортило. А водитель явно не в духе

Платье Вирджинии застряло в двери автобуса, но это не мешает ей радоваться жизни

Произошло это в еще в июле в городском автобусе Лондона, но опубликовали это видео недавно. Подол длинного сарафана Вирджинии застрял в двери, что порой случается в общественном транспорте. Ситуация неприятная и неловкая, но женщина не теряет присутствия духа и не перестает улыбаться.

Наконец водитель увидел проблему, закрыл двери, платье высвободилось, но дама по-прежнему хочет выйти.

И тут ее подстерегла вторая неприятность. Какая? Всё на видео.

При всем этом ведет она себя достойно – ни крика, ни ругани, улыбка не сходит с ее лица. Вот у этой хрупкой женщины стоит поучиться не терять лицо в трудной ситуации. А может, просто настроение было настолько хорошее, что абсолютно ничего не могло его испортить?