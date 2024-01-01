Самые сумасшедшие дальнобойные тягачи России «лихих 90-х»

В Сети вспомнили яркие тюнинг-проекты советских грузовиков, превращенных в тягачи

Специфика 1990-х сказалась на сфере российских грузоперевозок весьма существенным образом: нарождались коммерческие отношения, объемы товаров росли, а комфортабельных грузовых иномарок в страну еще не завезли. Лежащий в нокауте отечественный автопром тоже ничего современного предложить не мог. Дальнобоям приходилось выкручиваться самостоятельно.

Одной из популярнейших моделей для самопального трак-тюнинга в те годы был КрАЗ-256. Кременчугский самосвал как будто одним своим видом требовал, чтобы его переделали в дальнобойный тягач на манер североамериканских капотников.

Снять кузов, поставить вместо него седло для полуприцепа, осовременить или полностью заменить кабину, позади нее установить самодельный спальный отсек – такой рецепт подарил той эпохе немало ярких КрАЗов. Пожалуй, самый запоминающийся – это тягач Роберта Ервадяна из Пскова. Неизменным тут остались только шасси и каркас кабины, даже родной ЯМЗ подвергнулся форсировке...

Но, конечно, российские шоферы переделывали в магистральные тягачи не только КрАЗы – немало смелых проектов было реализовано на базе ЗИЛов, МАЗов и КАМАЗов. Смотрим!

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