На протяжении трех лет с конвейера Honda Motor сходили автомобили с дефектом

Японский автоконцерн отзовет более 1 млн автомобилей из-за обнаруженного изъяна

Руководство японского автоконцерна Honda Motor приняло решение отозвать более 1 млн автомобилей, реализованных на внутреннем рынке. Такую информацию растиражировали японские СМИ.

Отмечается, что из-за обнаруженной неполадки с топливным насосом будет отозвана порядка 1,13 млн автомобилей 25 различных моделей. Речь идет об экземплярах, реализованных в период с июня 2017 по сентябрь 2020 года.

Дело в том, что из-за проблемы с топливным насосом двигатель может непроизвольно выключиться.

Уточняется, что у японского Министерства транспорта на текущий момент есть информация о 394 случаях произвольной остановки двигателей в указанных моделях. Примечательно, что ни о каких ДТП, связанных с этой неисправностью, не сообщается.

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Источник: tass.ru