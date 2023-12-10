Смотрите, какой ГАЗон – с необычной внешностью и спальным отсеком!

В Пензенской области продали редчайший ГАЗ «Добрыня» 2007 года выпуска

В городе Верхний Ломов Пензенской области обнаружилась редкая незаводская модификация грузовика ГАЗ-3309. Это «Добрыня» – попытка компании «Чайка-Сервис» сделать дальнобойный грузовик из стандартного отечественного среднетоннажника ГАЗ 3307/-3309, производившегося с конца 1980-х. Машина была представлена на выставке Comtrans-2006 – бензина с тех пор утекло довольно много...

Для той эпохи проект был закономерным – со второй половины девяностых, когда в стране не было современных комфортных грузовиков, частные тюнеры и небольшие фирмы начали переделывать то, что имеется – вспомним, например, КАМАЗ-54112М. Что касается «Добрыни», то он сохранил кабину, но получил стеклопластиковую откидную «морду», совмещавшую капот и крылья с фарами, и двухместный спальный отсек.

ГАЗ «Добрыня»

Такие машины грузоподъемностью 5 тонн строились на базе удлиненной рамы ГАЗ-3309. Под откидным капотом чаще всего оказывались 4-цилиндровые российские турбодизели (точно известно, что ставили движки ММЗ) по нормам Евро-3 и Евро-4. У показанной на фото машины стоит «четверка» 2.8 на 117 л.с. (Евро-4), работающая в паре с 5-ступенчатой МКП.

При всей внешней футуристичности практический смысл такой машины сразу встал под вопрос: за исключением спальных мест, кабина осталась стандартной (а значит – архаичной), да и спальник с откидной верхней полкой получился тесноват. Было сделано всего несколько десятков «Добрынь», и неизвестно, сколько дожило до наших дней.

ГАЗ «Добрыня»

Экземпляр 2007 года на фото выглядит немного печально: краска на пластиковых панелях пожелтела и не совпадает колером с металлической части кабины, рама, бортовая платформа и диски колес тронуты ржавчиной, тент тоже явно видал лучшие времена. Пробел составил 120 тысяч км. Но и продавали машину недорого – всего за 360 тысяч рублей. Объявление было размещено еще в августе, а к настоящему моменту уже снято с публикации...

ГАЗ «Добрыня»

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Источник: Все о грузовиках – Trucksplanet, RetroBus: непосредственный впрыск

Фото: Avito