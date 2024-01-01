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Автопром не поспевает за цифровыми аппетитами потребителей

Эксперты Kearney рассказали, какие цифровые услуги важны в автомобилях будущего

Как выяснилось, автомобильная промышленность уже отстает от цифровых ожиданий потребителей. Технологические гиганты, такие как Apple, Google и Amazon, активно «навязывают» свои услуги в автомобили, создавая переломный момент в отрасли.

Эксперты считают, что будущее автомобилей связано с цифровой интеграцией в повседневную жизнь. Исследование компании Kearney показало, что к 2030 году рынок цифровых услуг для автомобилей вырастет на 21,7%.

Более 80% опрошенных в ходе исследования автомобилистов считают цифровые сервисы необходимыми не только для вождения, но и для обеспечения практически всех аспектов цифровой жизни в автомобиле – от развлечений до приложений для здоровья.

Управление транспортным средством, таких как удаленный доступ к автомобилю или запрос данных о нем, важны для 78% водителей в Германии, США и Китае. Далее следуют услуги по техническому обслуживанию и безопасности – 77%. Сюда входит автоматическая онлайн-запись на прием в мастерскую или цифровая защита от краж.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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В различных странах ожидания варьируются. Если посмотреть на Китай, там они самые высокие. Наличие собственного приложения в автомобиле, через которое подключаются все сервисы, можно общаться с сообществом и покупать товары для жизни, уже стало важным требованием на китайском рынке. То же касается и развлечений: китайский производитель Nio даже оснастил свои автомобили очками виртуальной реальности. В Германии и США этим интересуются гораздо меньше.

В целом же построение прибыльной экосистемы становится ключевой задачей для автопроизводителей, которым в борьбе за клиентов придется удовлетворять их растущие цифровые аппетиты.

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Источник: presseportal.de

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
01.01.2024
Фото:Depositphotos
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