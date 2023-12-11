Частное лицо продает на рынке РФ «пятерку» BMW G60 с пробегом 100 км

В Россию по схеме параимпорта завезли BMW 5-й серии за 10,8 млн рублей

На российском рынке стартовали продажи BMW 5-й серии по цене 10,8 млн рублей. Седаны поколения G60 есть в наличии с бензиновыми и дизельными моторами.

Дебют BMW 5-Series нового поколения G60 состоялся в мае 2023 года, в Россию эти машины официально никогда не поставлялись, поэтому в данном случае машины были завезены по схеме параллельного импорта.

BMW 5-Series

В Москве в одном из столичных шоурумов предлагается дизельный BMW 520d xDrive с полным приводом. Продавец выставил за машину с мотором мощностью 197 л.с. цену 10,8 млн рублей. Второй экземпляр предлагается частным продавцом. Уточняется, что машина 2023 года выпуска имеет пробег 100 км. Речь идет о BMW 520i с бензиновым мотором мощностью 208 л.с. и задним приводом. Автомобиль продается по цене 10,5 млн рублей, в эту сумму уже включен утилизационный сбор.

Обе модели оснащены двигателями, попадающими под ставку утильсбора для автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 литров. Для юрлиц сумма утильсбора составляет 306 тыс. рублей, за вариант с мотором более 2 литров цена утильсбора составила бы 844 тысячи рублей.

BMW 5-Series

Стоит отметить, что цены на рынке РФ значительно выше немецких. Согласно актуальному курсу рубля к евро, стоимость автомобиля BMW 520i в базовой комплектации составила бы порядка 5,64 млн рублей, а 520d xDrive — 6,1 млн рублей. Российские дилеры продают также седаны 5-Series уходящего поколения G30, включая 2022 года выпуска без пробега. Цена таких автомобилей варьируется от 7,9 млн до 11 млн рублей.

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Источник: autonews.ru