Стало известно, как будет выглядеть новая «пятерка» BMW в версии Touring
В Сети появились патентные изображения BMW 5-й серии Touring. Судя по изображениям универсала, опубликованным британским патентным бюро, у BMW 5 Series Touring поколения G60 будет впечатляющий дизайн.
Пока можно увидеть, как будут выглядеть обычные универсалы. Подчеркивается, что люксовые версии станут отличаться более выразительным и колоритным бампером.
Дизайном передняя часть машины напоминает седан, начиная со средней стойки видны изменения, отверстия выхлопных труб у BMW замаскированы, установлены фонари L-образной формы.
Предполагается, что в части силовых установок никаких кардинальных отличий от седана не будет, но вполне вероятно, что моторная часть универсала будет скорректирована. В списке более высокой версии комплектации будет силовая установка в виде мотора V8 объемом 4,4 л мощностью 735 л.с.
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Источник: Motor1.com
Фото: Unsplash, registered-design.service.gov.uk
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