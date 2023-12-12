«Автостат»: количество нераспроданных новых машин на рынке РФ достигло 175 тысяч
Несмотря на то, что в настоящее время запас нераспроданных китайских автомобилей у российских дилеров достиг 175 тысяч экземпляров, цены на них вряд ли снизятся. О переизбытке новых машин на рынке РФ рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.
Этими данными он поделился на конференция консалтинговой компании «Автобосс», которая состоялась в Москве. Темой мероприятия был китайский автопром в России. Согласно данным «Автостата», по итогам десяти месяцев текущего года, продажи китайских брендов в РФ составили 406,5 тысяч автомобилей. Этот показатель в 4,8 раза выше, чем за аналогичный период 2022 года. За этот же период на заводах «Автотор» и Haval собрали 153,4 тысяч машин (рост 3,8 раза год к году). На рынок РФ при этом завезли 428,5 тысяч китайских автомобилей (рост составил 6,6 раза). Другими словами, запасы дилеров составляют примерно 175 тысяч новых автомобилей.
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«По 2022 году был дефицит, машин не хватало. Сейчас мы видим, что начиная практически с лета этого года уровень продаж стал меньше, чем суммарно поставки (импорт) и производство. Это то, что накапливается на складах дистрибьюторов и дилеров», — отметил исполнительный директор «Автостата».
По мнению Удалова, в ближайшие месяцы между продавцами развернется активная конкуренция за покупателя, чтобы реализовывать стоки. Также Удалов прогнозирует спад продаж в январе-феврале 2024 года. Он объяснил, что на текущую ситуацию влияет ряд факторов: повышение ключевой ставки, снижение объемов кредитования, а также повышение утильсбора.
«В ближайшие месяц-три, особенно если ставка ЦБ будет поднята еще раз, будет спад продаж. Декабрь еще будет чуть выше ноября, это традиционно сильный месяц для продаж, а в январе-феврале продажи пойдут вниз», — делится прогнозами исполнительный директор.
Руководитель «Автомаркетолога» Олег Мосеев представил данные, согласно которым китайские производители намерены реализовать на рынке РФ в 2024 году 1,2 млн легковых автомобилей. В текущем году китайские компании совокупно продадут 530 тысяч машин, отмечает Мосеев. Оптимистичный прогноз «Автостата» подразумевает, что общие продажи новых автомобилей в 2024 году составят 1,48 млн штук (по базовому же сценарию — 1,3 млн). Причем эти прогнозы включают российские марки Lada, «УАЗ», «Москвич». Мосеев констатирует, что спрос падает и нереально продать 1,2 млн китайских автомобилей, потому что «накопленный «мешок» на стоках дилеров уже существенный».
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Источник: rbc.ru
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