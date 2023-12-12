«Автостат»: количество нераспроданных новых машин на рынке РФ достигло 175 тысяч

Автодилеры рассказали о переизбытке китайских автомобилей на складах

Несмотря на то, что в настоящее время запас нераспроданных китайских автомобилей у российских дилеров достиг 175 тысяч экземпляров, цены на них вряд ли снизятся. О переизбытке новых машин на рынке РФ рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

Этими данными он поделился на конференция консалтинговой компании «Автобосс», которая состоялась в Москве. Темой мероприятия был китайский автопром в России. Согласно данным «Автостата», по итогам десяти месяцев текущего года, продажи китайских брендов в РФ составили 406,5 тысяч автомобилей. Этот показатель в 4,8 раза выше, чем за аналогичный период 2022 года. За этот же период на заводах «Автотор» и Haval собрали 153,4 тысяч машин (рост 3,8 раза год к году). На рынок РФ при этом завезли 428,5 тысяч китайских автомобилей (рост составил 6,6 раза). Другими словами, запасы дилеров составляют примерно 175 тысяч новых автомобилей.

«По 2022 году был дефицит, машин не хватало. Сейчас мы видим, что начиная практически с лета этого года уровень продаж стал меньше, чем суммарно поставки (импорт) и производство. Это то, что накапливается на складах дистрибьюторов и дилеров», — отметил исполнительный директор «Автостата».

По мнению Удалова, в ближайшие месяцы между продавцами развернется активная конкуренция за покупателя, чтобы реализовывать стоки. Также Удалов прогнозирует спад продаж в январе-феврале 2024 года. Он объяснил, что на текущую ситуацию влияет ряд факторов: повышение ключевой ставки, снижение объемов кредитования, а также повышение утильсбора.

«В ближайшие месяц-три, особенно если ставка ЦБ будет поднята еще раз, будет спад продаж. Декабрь еще будет чуть выше ноября, это традиционно сильный месяц для продаж, а в январе-феврале продажи пойдут вниз», — делится прогнозами исполнительный директор.

Руководитель «Автомаркетолога» Олег Мосеев представил данные, согласно которым китайские производители намерены реализовать на рынке РФ в 2024 году 1,2 млн легковых автомобилей. В текущем году китайские компании совокупно продадут 530 тысяч машин, отмечает Мосеев. Оптимистичный прогноз «Автостата» подразумевает, что общие продажи новых автомобилей в 2024 году составят 1,48 млн штук (по базовому же сценарию — 1,3 млн). Причем эти прогнозы включают российские марки Lada, «УАЗ», «Москвич». Мосеев констатирует, что спрос падает и нереально продать 1,2 млн китайских автомобилей, потому что «накопленный «мешок» на стоках дилеров уже существенный».

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Источник: rbc.ru