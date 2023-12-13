На рынке РФ стартовали продажи Haval Raptor — рассказываем о цене и комплектациях

На рынке России нашелся гибридный кроссовер Haval Raptor по цене 4,95 млн рублей

Один из дилеров привез на российский рынок китайский кроссовер Haval Raptor, новая модель построена на базе Dargo — этот автомобиль продается в нашей стране официально. За гибридный кроссовер, находящийся в шоуруме во Владивостоке, продавец просит 4,95 млн рублей.

Стоит отметить, что и у Dargo, и у Raptor одинаковая колесная база – 2738 мм. Конструкция тоже идентичная, хотя Raptor на 60 мм длиннее (4680 мм без учета запасного колеса), на 26 мм шире (1916 мм) и на 42 мм выше (1822 мм).

Haval Raptor

Заявленный клиренс Raptor составляет 170 мм в груженом состоянии и 200 мм без нагрузки. Объем его багажника увеличивается с 586 до 1404 л. Кроссовер способен преодолеть брод глубиной 560 мм, топливный бак рассчитан на 55 л.

Raptor – это гибрид, выставленный на продажу кроссовер оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 л мощностью 167 л.с., он может работать в режиме генератора, а также подключаться к передним ведущим колесам через сцепление и двухступенчатую трансмиссию. На задней оси установлен электромотор мощностью 204 л.с., а дифференциал оснащен блокировкой. Запаса хода на электричестве хватит на 145 км.

Haval Raptor

В салоне перед водителем расположена 12-дюймовая цифровая приборная панель, у мультимедиа горизонтальный тачскрин диагональю 14,6 дюйма (работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 8155). Из опций: система камер с обзором на 540 градусов, система кругового обзора может мониторить состояние под передними колесами, проекционным дисплеем, беспроводной зарядкой и т.д.

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Источник: rg.ru